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Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino presentaron iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento

Buscan proteger a las familias endeudadas que se encuentran en una posición desigual frente a las empresas acreedoras.

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Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino presentaron iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento.
Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino presentaron iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento. Foto: Prensa
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El diputado provincial de La Matanza, Facundo Tignanelli, se reunió este jueves con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, para presentar el Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses y el proyecto de Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. Este programa de acompañamiento busca defender a los bonaerenses que atraviesan situaciones de endeudamiento frente a entidades financieras.

El proyecto de Tignanelli busca generar un marco normativo que proteja los derechos de los bonaerenses ante las entidades financieras.

Ambas iniciativas buscan dar respuesta a una delicada problemática que atraviesan cada vez más las familias. En lo que va de la gestión de Javier Milei, miles de familias bonaerenses tuvieron que endeudarse por encima de sus posibilidades para pagar tarifas y sostener su nivel de vida básico.

Sobre el motivo del endeudamiento, el dirigente matancero, Facundo Tignanelli, expresó: “Tiene que ver con pagar las tarifas de servicios, agua, luz, gas o alimentos. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante”.

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Buscan proteger a las familias endeudadas que se encuentran en una posición desigual frente a las empresas acreedoras.
Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino presentaron iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento. Foto: Prensa

El Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerense funcionará de manera simple. El ciudadano deberá registrarse y cargar los datos de su deuda y sus acreedores. Luego, la Defensoría tomará el caso e intervendrá frente al acreedor para negociar o renegociar los términos de la deuda. Esta intervención también busca poner en pie de igualdad la relación entre la persona endeudada y los bancos, financieras o acreedores de cualquier tipo.

Al respecto, Tignanelli señaló: “La idea es poner en una situación de igualdad el poder que tienen aquellos que quieren cobrar las deudas con el poder que tiene el Estado, en este caso el defensor del pueblo para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor”.

Por su parte, el proyecto de ley presentado por Tignanelli propone crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores cuyo objetivo será prevenir, encauzar y resolver las situaciones de endeudamiento extremo que impiden a las personas afrontar el pago de sus deudas sus deudas. El régimen busca facilitar la reestructuración de esas deudas mediante negociaciones que establezcan nuevas condiciones de cumplimiento razonables y sostenibles.

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