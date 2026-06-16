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Virgo: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 16 de junio de 2026

Las influencias astrales para Virgo durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Virgo, signo de Tierra regido por Mercurio, recibe hoy 16 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Podrás ampliar tus horizontes gracias a un acontecimiento que mejorará notablemente tu situación profesional y personal. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Virgo en el amor hoy

Tu inseguridad podrá molestar a tu pareja que, al contrario de lo que tú crees, no tiene dudas sobre la solidez de la relación.

Salud y energía de Virgo este día 16 de junio de 2026

Si quieres que tus sueños se hagan realidad, necesitas de una voluntad firme y capacidad de entrega. Proponte cambios reales y posibles.

Horóscopo laboral de Virgo para hoy

Pon fin a la duda. El resultado tendrá un efecto positivo en tus finanzas y te sentirás mejor cuando pases esta prueba.

¿Cuáles son las fechas de Virgo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Virgo?

Virgo pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Virgo?

Virgo es más compatible con Tauro, Capricornio, Cáncer. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Virgo?

El número de la suerte de Virgo es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Virgo?

Virgo es un signo analítico, perfeccionista y trabajador.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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