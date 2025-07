Opens in new window

Donald Trump anunció aranceles del 30% a la Unión Europea y a México desde el 1 de agosto

Lo aseguró el republicano a través de su cuenta de Truth Social. ¿Qué motivos dio para cada caso?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump anunció que impondrá aranceles del 30% a los productos procedentes de la Unión Europea y de México a partir del 1 de agosto, a través de su cuenta de Truth Social.

El republicano justificó la medida con su país vecino por el ingreso ilegal de drogas a territorio estadounidense y decidió incrementar el impuesto citando la “crisis del fentanilo”, a la que se refirió como “causada en parte por el fracaso de México a la hora de parar a los cárteles, integrados por las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Reuters/Henry Romero

“México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase”, aseguró.

Luego, el presidente estadounidense advirtió: “Si México decide subir los aranceles en respuesta, sea cual sea la subida, esta cifra será añadida al 30% de arancel estadounidense”.

Por su parte, anunció la medida hacia el bloque del Viejo Continente con una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Tenga en cuenta que el 30% es mucho menor de lo necesario para eliminar la disparidad del déficit comercial que tenemos con la UE. Como sabe, no se aplicará ningún arancel si la Unión Europea, o empresas de la UE, deciden fabricar productos en Estados Unidos”, explica el mandatario en su misiva.

En ese sentido, Trump destaca que el Gobierno de EE. UU. hará “todo lo posible para obtener las aprobaciones de forma rápida” de empresas europeas que quieran fabricar en Estados Unidos.

“En otras palabras, en cuestión de semanas, la Unión Europea permitirá un acceso completo y abierto al mercado estadounidense, sin aranceles, con el fin de reducir el gran déficit comercial”, escribió Trump en su carta.