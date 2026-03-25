Robert De Niro. Foto: EFE

Tras ser muy crítico del rumbo que lleva el gobierno de Estados Unidos, Robert De Niro llamó a “millones de estadounidenses” a participar en una marcha el próximo sábado 28 de marzo en contra de Donald Trump. En un video, el multipremiado actor comparó al republicano con el rey Jorge III de Gran Bretaña, conocido como el “Rey Loco”, y lo calificó como “un tirano mentalmente enfermo”.

Convocatoria de Robert De Niro a una marcha contra Trump en Estados Unidos.

La movilización se llevará a cabo en diversas ciudades de Estados Unidos y uno de sus lemas será: “El silencio no es una opción”. “Cuando el rey loco Jorge, mentalmente enfermo, y su Parlamento abusivo amenazaron las libertades y el espíritu de los estadounidenses, no nos quedamos de brazos cruzados. No, salimos a las calles y nació nuestro país”, afirma De Niro en las imágenes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

“Ahora, 250 años después, hay otro tirano mentalmente enfermo, un corrupto aspirante a rey y su Congreso cobarde que quieren pelear guerras extranjeras insensatas y aplastar nuestras libertades aquí en casa. No funcionó entonces y no funcionará ahora, pero solo si los detenemos”, continuó

“Este es Robert De Niro, implorándoles que se unan a mí y a millones de nuestros conciudadanos en la manifestación no violenta ‘No Kings’ (Sin Reyes), el sábado 28 de marzo”, cerró el actor.