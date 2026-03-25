Mohammed bin Salmán junto a Donald Trump. Foto: REUTERS

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, presiona a Donald Trump para que siga la guerra en Irán ya que es una “oportunidad histórica” para remodelar Medio Oriente, según informó el The New York Times.

Según personas cercanas a ambos líderes, el príncipe saudí estaría insistiendo al presidente de Estados Unidos para que destruya por completo al gobierno de Irán ya que, según defiende, la amenaza que supone para todo el golfo Pérsico solo se puede eliminar derrocando ese régimen.

Mohamed bin Salman, Reuters

Mientras el entorno de Benjamín Netanyahu vería como una victoria un estado iraní fallido, sumido en la agitación interna, según el New York Times, Arabia Saudita considera que este resultado seguiría siendo una amenaza directa y grave para su seguridad en la región.

Las autoridades saudíes negaron públicamente que el príncipe esté presionando a Trump para seguir.

El conflicto, ¿cerca de un acuerdo?

En los últimos días, Donald Trump habló de un posible fin del conflicto tras afirmar que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están dejando “puntos de acuerdo importantes” y tras aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

En cambio, Teherán negó que haya conversaciones en curso y solo reconoce “contactos”.

Según las fuentes previamente mencionadas, el príncipe saudí considera un error la disposición de Trump a poner fin a la guerra y aboga por seguir atacando la infraestructura energética de Irán, a pesar de las consecuencias que está teniendo para la economía y la cadena de suministros global.