El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Foto: Instagram/IRNA News Agency

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, salió a desmentir los dichos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que no se mantienen negociaciones entre Teherán y Washington, todo un mensaje contradictorio a raíz de las afirmaciones del líder republicano, de que existiría una “posibilidad real” de charlas entre ambas partes.

“No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran Estados Unidos e Israel”, sentenció Ghalibaf a través de un mensaje en la red social X.

“Irán exige un castigo completo para los agresores”

Además de esta sentencia desmintiendo a Trump, el dirigente iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria de su país mencionó que “el pueblo iraní exige un castigo completo para los agresores”, al tiempo que destacó que las autoridades de la república islámica se mantienen “firmes” hasta tanto alcancen sus objetivos.

Cabe citar que ciertos medios e incluso desde la cuenta oficial de Truth Social de Donald Trump (su manera de comunicar en muchas oportunidades temas de extrema importancia), se afirmó que Estados Unidos estaría manteniendo conversaciones “muy productivas” con Irán a fin de ofrecer una tregua al menos por cinco días respecto de los bombardeos a lugares estratégicos vinculados con la energía.

Asimismo, Trump aseguró este lunes que se iniciaron negociaciones con un político “respetado” de Irán, aunque no reveló su identidad, con el objetivo de poner fin a la guerra.

Donald Trump aseguró que se iniciaron "negociaciones" con Irán. Foto: EFE

En esa misma línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, reconoció este lunes que su país recibió mensajes por parte de los EE.UU. mediante intermediarios en donde se solicitaba la necesidad de iniciar negociaciones, aunque aseguró que hasta el momento no se llevó a cabo ninguna de las mismas ni tampoco conversaciones al respecto.

En tónica con sus declaraciones, también destacó que en los últimos 24 días desde que comenzó la “guerra impuesta”, a raíz de los bombardeos en Teherán del sábado 28 de febrero, tampoco se mantuvieron conversaciones de ninguna índole y destacó que la postura de Irán respecto del estrecho de Ormuz no ha cambiado, así como tampoco las condiciones de Irán para dar fin a la guerra.