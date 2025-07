Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Ocupación histórica: el 90% de los países alguna vez fueron invadidos por el Reino Unido

De los que están asociados a la ONU, solo 22 no cayeron bajo el dominio británico. El listado de esos países que pudieron saltarse el control de la corona inglesa.

El 90% de los países alguna vez fueron invadidos por el Reino Unido Foto: Unsplash

Reino Unido es reconocido por el mundo entero como uno de los países con mayor poderío en el planeta, no solo en la actualidad, sino también por su historia, la cual está vinculada con la cantidad de territorios que supo conquistar o sobre los que tuvo incidencia en algún momento.

En ese sentido, una reciente investigación reveló que solo 22 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no sufrieron incursiones militares por parte de la corona británica.

Los británicos durante mucho tiempo fueron reconocidos por su embarcaciones piratas. Foto: Escuna Martin.

Sabido es que el Reino Unido construyó a lo largo de los años el imperio colonial más extenso del mundo. Además, protagonizó un sinfín de acciones militares en casi todas las latitudes

Según una investigación del historiador Stuart Laycock, la cual quedó documentada como el libro “All the Countries We’ve Ever Invaded”, solo 22 de los 193 Estados miembros de la ONU no fueron alcanzados a lo largo de la historia por el Reino Unido.

Laycock utilizó un criterio amplio para definir qué constituye una “invasión”, incluyendo no solo ocupaciones prolongadas, sino también incursiones temporales, bloqueos navales, presiones diplomáticas respaldadas por fuerza militar, actos de piratería sancionados por el Estado e incluso expediciones armadas que no implicaron control territorial sostenido. Esta interpretación flexible es la razón por la que su lista incluye a nada menos que 171 países.

El alcance del poder británico fue verdaderamente global: su huella se extendió por América, África, Asia y Europa. Algunas campañas implicaron ocupaciones a gran escala, como en la India o Egipto, mientras que otras fueron intervenciones puntuales, como el rápido desembarco en Islandia durante la Segunda Guerra Mundial.

Los 22 países que nunca fueron invadidos por el Reino Unido

Andorra Bielorrusia Bolivia Burundi República Centroafricana Chad República del Congo Guatemala Costa de Marfil Kirguistán Liechtenstein Luxemburgo Malí Islas Marshall Mónaco Mongolia Paraguay Santo Tomé y Príncipe Suecia Tayikistán Uzbekistán Ciudad del Vaticano

A diferencia de otros imperios que ejercieron su dominio durante períodos más acotados y regionalizados, el Reino Unido adoptó una estrategia expansiva sostenida, respaldada por una maquinaria militar capaz de proyectar poder a escala global durante siglos. Los números hablan por sí solos: en algún momento de la historia, el 90% del planeta ha sido blanco de una acción militar británica.

La influencia del Reino Unido en el mundo. Foto: Unsplash.

Este fenómeno no se explica únicamente por su capacidad bélica, sino también por el papel central que jugó el Reino Unido en conflictos globales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como por su empeño en controlar rutas comerciales clave y proteger territorios de ultramar durante la era de los grandes imperios marítimos.

Aunque muchas de estas intervenciones han quedado relegadas a notas marginales en los libros de historia, su legado sigue presente. Bases militares, tratados internacionales, fronteras disputadas y conflictos aún abiertos son testimonio de una política exterior tan ambiciosa como duradera, cuyo impacto continúa moldeando el mapa geopolítico actual.