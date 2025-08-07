Donald Trump negó que Putin deba reunirse con Zelenski como requisito para encontrarse con él

El republicano desmintió uno de los rumores que ponían freno al fin de la guerra en el este de Europa.

Donald Trump negó que una reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski sea una condición necesaria para que se lleve a cabo un encuentro entre él y el líder ruso.

“No, no”, respondió el republicano al ser preguntado si el presidente ruso debe reunirse con su par ucraniano para poder verse también con el estadounidense.

Este viernes concluye el ultimátum de diez días que el líder republicano le impuso a Putin para que decrete un alto el fuego en Ucrania o, de lo contrario, impondrá sanciones para evitar que terceros países comercien con Rusia.

Al ser preguntado si el ultimátum sobre Putin sigue en pie, Trump respondió: “Dependerá de él, veremos lo que tiene que decir. Pero dependerá de él. Estoy muy decepcionado”.

Putin aseguró en televisión que el interés de reunirse próximamente proviene de ambas partes.

El jefe del Kremlin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019 en Helsinki, durante el primer mandato del republicano.