Presión sobre Irán: Francia, Reino Unido y Alemania advirtieron el regreso de las sanciones si no hay negociaciones nucleares

El bloque de países europeos, conocidos como el E3, indicó que espera que hayan avances en las charlas de Estados Unidos y otros organismos con Irán.

Emmanuel Macron y Keir Starmer en la firma de tratados. Foto: via REUTERS

Tres potencias de Europa se unen en un mismo mensaje: pueden volver las sanciones contra Irán, siempre y cuando no haya un reinicio en las negociaciones acerca del programa nuclear con Estados Unidos. Se trata de Reino Unido, Francia y Alemania, quienes expresaron su postura a través de un comunicado dirigido a la ONU.

La información fue revelada por el medio Financial Times (FT). El grupo de países, conocido como E3, enviaron a través de sus ministros de exteriores la carta con destino a las Naciones Unidas que tiene como objetivo marcar la posibilidad del regreso de las sanciones contra el país asiático.

Ali Jameneí, líder supremo de Irán. Foto: REUTERS

“Hemos dejado claro que si Irán no está dispuesto a alcanzar una solución diplomática antes de finales de agosto de 2025, o no aprovecha la oportunidad de una prórroga, el E3 está dispuesto a activar el mecanismo de reimposición automática (de sanciones)“, señalaron los ministros en la misiva a la que el FT tuvo acceso.

La carta, enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, lleva las firmas de los ministros de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot; alemán, Johann Wadephul, y el británico, David Lammy. Esta advertencia sale a la luz dos meses después de que EE.UU. e Israel atacasen instalaciones nucleares en Irán.

Durante el primer mandato de Donald Trump, el presidente estadounidense se retiró en 2018 del acuerdo nuclear con Irán que su predecesor, Barack Obama, había alcanzado con Teherán y varias potencias mundiales, y que impuso importantes límites al programa nuclear del país a cambio de un alivio de las sanciones.

El E3 informó a Irán en las conversaciones celebradas en Turquía el mes pasado que podrían extender el plazo de fin de agosto si Teherán aceptaba reanudar las conversaciones con EE.UU. y la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) antes de este septiembre, resalta el periódico británico.

Los ministros afirmaron, indica el FT, que una “prórroga limitada” proporcionaría más tiempo para las conversaciones destinadas a concluir un nuevo acuerdo nuclear, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de reimponer sanciones para prevenir la proliferación nuclear.