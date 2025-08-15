Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska: expectativa por un acuerdo sobre la guerra en Ucrania

Ambos líderes iniciaron la cumbre en la base de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage. Los detalles de un encuentro histórico.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, se encontraron este viernes en la base de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage (Alaska), para dar inicio a su esperada cumbre, en la cual tratarán la guerra en Ucrania.

“Partimos de que primero habrá una conversación cara a cara. Esta contará con la participación de los asesores. Luego, habrá negociaciones con delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo. Después, los líderes se tomarán un respiro y luego se reunirán para una rueda de prensa conjunta”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

En tanto, el Kremlin adelantó que Putin y Trump tratarán durante su cumbre “temas complejos”, pero no firmarán ningún documento.

En tanto, el líder republicano insistió en que si su homólogo ruso no se compromete con la paz en Ucrania podría enfrentarse a aún más sanciones económicas.

Trump, dispuesto a hablar de “negocios” con Putin

Trump celebró este viernes que Putin viaje a Alaska con una delegación muy enfocada en negocios, pero advirtió que para tratar esos temas primero hay que despejar lo “peor”, en referencia a la necesidad de un acuerdo de paz en Ucrania.

“He notado que ha traído una delegación de gente de negocios y eso es bueno porque quiero hablar de negocios, pero para que eso suceda primero tenemos que resolver lo peor”, aseguró en breves declaraciones desde el Air Force One que lo trasladó al lugar de la cumbre.

El líder republicano viajó al territorio estadounidense, que fue antigua colonia rusa hasta 1867, con gran parte del círculo más estrecho de su Gabinete, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, y su enviado presidencial, Steve Witkoff, que se encargó de negociar con Putin en Moscú.

Por su parte, el mandatario ruso llegó a la reunión junto a su ministro de Finanzas, Anton Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kirill Dmitriev.

Se trata de la primera reunión entre los líderes de EEUU y Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.