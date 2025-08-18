A horas de su reunión con Zelenski, Donald Trump dijo que Ucrania “no recuperará Crimea” y “no podrá unirse a la OTAN”

Este martes se encontrarán en la Casa Blanca junto con varios mandatarios de Europa a fin de discutir los términos para terminar la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue tajante este domingo cuando manifestó que la guerra entre Rusia y Ucrania se puede acabar “casi de inmediato” si es que Kiev acepta cederle la península de Crimea a Moscú así como también resigna sus intenciones de entrar en la OTAN.

Entretanto, este martes está pactado un encuentro entre Trump y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

Donald Trump se reunirá con Volodímir Zelenski este martes. Foto: Reuters/Brian Snyder.

Zelenski “puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando” escribió Trump en su plataforma Truth Social, en referencia a desistir “recuperar Crimea” y también “entrar en la OTAN”.

Su escrito lo finalizó con la frase “algunas cosas nunca cambian”. “Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania”.

Reuniones clave de este martes en la Casa Blanca

Trump también aludió a las reuniones de este martes con los líderes europeos que acompañarán a Zelenski y aseguró que es un “gran día en la Casa Blanca”, que nunca ha recibido a tantos a la vez y que es un “honor para Estados Unidos”.

El pasado viernes, Trump mantuvo una cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska, en donde se trató la idea de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y se relegó la exigencia de un alto el fuego inicial solo para el Kremlin.

La Casa Blanca será el escenario donde este martes se reunirán varios mandatarios para discutir acerca de la paz en Ucrania.

Para los encuentros de mañana los focos de discusión estarán en lo que exige Rusia en cuanto a la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

En Washington se espera la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.