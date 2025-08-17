La estrategia de Zelenski y los líderes europeos para la cumbre con Trump: qué esperar de otra reunión para la paz en Ucrania

El formato de acuerdo que defenderá el lado de Kiev en Washington incluirá el establecimiento de una “fuerza de reaseguro”, con tropas sobre el terreno que no estén en la línea del frente.

Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: via REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajará junto a los principales líderes europeos el lunes a Washington, para reunirse con el mandatario de EEUU, Donald Trump, y presentar un frente unido en defensa de una paz que no represente una “capitulación”.

Así lo explicó el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la reunión por videoconferencia que mantuvieron este domingo los países de la llamada Coalición de Voluntarios o de los Dispuestos, además del propio Zelenski.

“Yo no pienso que el presidente (Vladimir) Putin quiera la paz, pienso que quiere la capitulación de Ucrania, eso es lo que propuso”, manifestó Macron ante la prensa, para luego recalcar que solo las autoridades ucranianas pueden hablar de los territorios ucranianos.

El mandatario francés argumentó que Trump sí busca la paz, al igual que lo hacen los europeos, siempre que esta sea justa con Ucrania y duradera.

“ “Todos lo que estarán mañana en Washington están del lado de la paz -recalcó-, pero de una paz robusta”.

Reunión entre Macron, Zelenski, Von der Leyen y demás líderes europeos Foto: via REUTERS

En ese sentido, afirmó que no puede haber “división entre los ucranianos, los europeos y los estadounidenses”, porque la visión rusa de la paz no respeta el derecho internacional.

En tanto, recordó que EEUU es garante de esas normas como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. De lo contrario, dijo, se abriría una nueva era basada en “la ley del más fuerte”.

“Solo hay un agresor, Rusia. Y a día de hoy solo hay un Estado que propone una paz que sería una capitulación, que es Rusia”, aseveró.

Qué esperar de la reunión entre los europeos y Trump

El formato de paz que defenderán tanto Ucrania como los líderes europeos mañana en Washington, tras la reunión que Trump y Putin mantuvieron el viernes pasado en Alaska, incluirá el establecimiento de una “fuerza de reaseguro”, con tropas sobre el terreno que no estén en la línea del frente.

De eso se encargarían los aliados de Ucrania organizados en la denominada Coalición de Voluntarios, integrada sobre todo por países europeos, pero también por otros, como Japón o Australia, que hoy participaron en la videoconferencia conjunta.

Del lado de Washington buscarán mostrar al Gobierno estadounidense “hasta qué punto” están dispuestos a sumarse para que haya garantías de seguridad para Ucrania.