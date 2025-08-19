Meloni en el ojo de la tormenta: captaron el momento en que le confiesa a Trump que no le gusta hablar con los periodistas italianos

La primera ministra de Italia tiene una relación conflictiva con la prensa de su país.

Giorgia Meloni y Donald Trump. Foto: REUTERS

En un video difundido en todas las redes sociales, se pudo ver a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confesándole al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no le gusta hablar con los periodistas de su país.

Por si fuera poco, posteriormente rechazó la posibilidad de contestar a preguntas tras la reunión de este lunes en Washington.

La curiosa confesión de Giorgia Melonia. Video: X @voz_populi

Los medios italianos difundieron en sus ediciones digitales un video en el que, tras la sorpresa manifestada por el presidente finlandés Alexander Stubb cuando Trump permitió el ingreso de periodistas a la cumbre, Giorgia Meloni comenta: “Pero a él le gusta, siempre le gusta. Yo, en cambio, nunca quiero hablar con la prensa italiana”.

En otro video de la misma reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos, la primera ministra confirma su pocas ganas de responder a la prensa cuando Trump pregunta: “Chicos, ¿quieren responder algunas preguntas?” y Meloni responde susurrando al oído del presidente estadounidense: “Creo que es mejor no hacerlo, somos demasiados y tardaríamos demasiado”.

Giorgia Meloni y una desafortunada confesión. Foto: REUTERS

“Es bien sabido que a la primera ministra no le gustan los periodistas ni las preguntas de la prensa”, lamentó este martes la secretaria general de la Federación Nacional de la Prensa Italiana. Y agregó: “Con los años, ha sustituido las ruedas de prensa, excepto la de fin de año, pero con preguntas previas, con largos monólogos en las redes, sin preguntas. Propaganda, no información. Una falta de respeto a la prensa que se confirmó durante la cumbre con el presidente Trump”.

El liderazgo de Trump en la cumbre con los europeos

La Casa Blanca compartió unas imágenes de la reunión privada de líderes europeos con Donald Trump en el Despacho Oval, que sitúan al estadounidense en una posición de liderazgo frente al resto de mandatarios que viajaron a Washington para intentar avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania.

En las fotografías, se ve a Trump sentado en el escritorio de la emblemática oficina frente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes europeos, mientras estos le escuchan con atención. También viajaron a Estados Unidos para apoyar a Zelenski los líderes de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; Italia, Giorgia Meloni, Reino Unido, Keir Starmer, y Francia, Emmanuel Macron.

Las imágenes compartidas por la Casa Blanca en redes sociales llevan la frase: “Paz a través de la fuerza”, que se convirtió en lema del mandatario estadounidense, y su composición resalta la faceta de anfitrión de Trump, poniéndolo en el centro de las conversaciones con sus pares europeos.