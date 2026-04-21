No prospera: España insiste en cortar el lazo comercial con Israel, pero Alemania e Italia se oponen a la medida
La falta de consenso volvió a frenar la suspensión del acuerdo entre la UE e Israel, impulsada por España, Irlanda y Eslovenia, mientras crece la presión para adoptar medidas frente a la escalada del conflicto y evitar un desgaste en la credibilidad del bloque europeo.
Una vez más quedó bloqueada la iniciativa propuesta por España, la República de Irlanda y Eslovenia de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, debido a la negativa de Alemania e Italia de avanzar en ese sentido.
El planteo buscaba enviar una señal “fuerte” al Gobierno de Israel debido a su posición belicosa en Medio Oriente. Pero la falta de consenso en la votación volvió a frenar la discusión formal sobre la posible suspensión total o parcial del acuerdo.
En uno de los argumentos esbozados para oponerse a esta iniciativa, el canciller de Roma, Antonio Tajani, sostuvo que bloquear un acuerdo comercial “no es una herramienta útil” y esto podría afectar a la población israelí.
En esa misma línea se expresó el ministro alemán Johann Wadephul, quien calificó la iniciativa como “inapropiada” y defendió la continuidad de un “diálogo crítico y constructivo” con Israel.
A pesar del freno, desde España sostienen que el bloque podría correr el riesgo de “perder su credibilidad” y demuestra así su malestar por el resultado obtenido. Esto lo mencionan en consonancia con lo que -entienden- es imperioso tomar alguna medida contra Israel, a raíz de la escalada del conflicto con Líbano e Irán.
“No podemos mantener una relación como si no estuviera pasando nada”, advirtieron desde Madrid.
Alternativas frente a la situación de Europa e Israel
Frente a este panorama, algunos países como Francia y Suecia empezaron a explorar alternativas intermedias, como por ejemplo, restringir el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania, una medida que podría aplicarse sin necesidad de modificar el acuerdo de asociación y que ya implementan de forma individual algunos Estados.
Por su parte, la ministra de Exteriores irlandesa, Helen McEntee, respaldó la necesidad de actuar y subrayó que la UE debe exigir el respeto a los valores fundamentales en sus relaciones internacionales. En la misma línea, el canciller belga Maxime Prévot consideró que los últimos acontecimientos evidencian “graves ataques” a los principios del bloque, y apoyó al menos una suspensión parcial del acuerdo.
Desde el pasado mes de septiembre, la Comisión Europea tiene en cuenta esta propuesta de suspender el pacto comercial con Israel, pero la resistencia de oposición de países clave a la hora de la votación no permite avanzar en ese sentido.
Sin expectativas de decisiones inmediatas, la discusión continuará en próximas reuniones.