No prospera la posición de España de suspender el pacto comercial con Israel.

Una vez más quedó bloqueada la iniciativa propuesta por España, la República de Irlanda y Eslovenia de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, debido a la negativa de Alemania e Italia de avanzar en ese sentido.

El planteo buscaba enviar una señal “fuerte” al Gobierno de Israel debido a su posición belicosa en Medio Oriente. Pero la falta de consenso en la votación volvió a frenar la discusión formal sobre la posible suspensión total o parcial del acuerdo.

En uno de los argumentos esbozados para oponerse a esta iniciativa, el canciller de Roma, Antonio Tajani, sostuvo que bloquear un acuerdo comercial “no es una herramienta útil” y esto podría afectar a la población israelí.

En esa misma línea se expresó el ministro alemán Johann Wadephul, quien calificó la iniciativa como “inapropiada” y defendió la continuidad de un “diálogo crítico y constructivo” con Israel.

La posición del Gobierno español es la de suspender el pacto comercial con Israel. Foto: Unsplash.

A pesar del freno, desde España sostienen que el bloque podría correr el riesgo de “perder su credibilidad” y demuestra así su malestar por el resultado obtenido. Esto lo mencionan en consonancia con lo que -entienden- es imperioso tomar alguna medida contra Israel, a raíz de la escalada del conflicto con Líbano e Irán.

“No podemos mantener una relación como si no estuviera pasando nada”, advirtieron desde Madrid.

Alternativas frente a la situación de Europa e Israel

Frente a este panorama, algunos países como Francia y Suecia empezaron a explorar alternativas intermedias, como por ejemplo, restringir el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania, una medida que podría aplicarse sin necesidad de modificar el acuerdo de asociación y que ya implementan de forma individual algunos Estados.

Por su parte, la ministra de Exteriores irlandesa, Helen McEntee, respaldó la necesidad de actuar y subrayó que la UE debe exigir el respeto a los valores fundamentales en sus relaciones internacionales. En la misma línea, el canciller belga Maxime Prévot consideró que los últimos acontecimientos evidencian “graves ataques” a los principios del bloque, y apoyó al menos una suspensión parcial del acuerdo.

Desde la UE proponen alternativas para dejar de comercializar con Israel. Foto: Unsplash.

Desde el pasado mes de septiembre, la Comisión Europea tiene en cuenta esta propuesta de suspender el pacto comercial con Israel, pero la resistencia de oposición de países clave a la hora de la votación no permite avanzar en ese sentido.

Sin expectativas de decisiones inmediatas, la discusión continuará en próximas reuniones.