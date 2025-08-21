Quién es Marius Borg Høiby, el miembro de la realeza europea que podría ir a prisión por más de 30 delitos sexuales

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega enfrenta 32 cargos, incluidos cuatro por violación, y se encuentra bajo investigación judicial mientras la fiscalía asegura que no recibirá trato preferencial por su vínculo con la familia real.

Marius Borg Høiby. Foto: Instagram.

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, enfrenta un proceso judicial por 32 delitos, incluidos cuatro cargos de violación. La complejidad del caso, que involucra a un miembro de la familia real sin derechos sucesorios ni funciones oficiales, captó inmediatamente la atención de los medios internacionales.

Høiby, de 28 años, también es acusado de abusar de una expareja y de violar una orden de alejamiento. Según su abogado, Petar Sekulic, el joven niega los cargos más graves, aunque planea declararse culpable de algunos delitos menores cuando comience el juicio.

Marius Borg Høiby. Foto: Pinterest.

¿Quién es Marius Borg Høiby y de qué se lo acusa?

El joven es fruto de una relación de la princesa Mette-Marit antes de casarse con el príncipe heredero Haakon, con quien tiene dos hijos que sí poseen derechos sucesorios: la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

Su padre biológico, Morten Borg, compartió con la princesa Mette-Marit una relación durante los años 90 y también enfrentó problemas con el alcohol y las drogas.

Investigaciones y antecedentes

El fiscal Sturla Henriksbø confirmó que Høiby habría filmado los genitales de varias mujeres sin su consentimiento. “(Høiby) No está de acuerdo con las acusaciones de violación y violencia doméstica”, señaló su abogado a la agencia Reuters.

Familia real de Noruega. Foto: Pinterest.

El príncipe Haakon, por su parte, reconoció públicamente la situación, afirmando que la decisión final corresponde a los tribunales y que todos los involucrados “probablemente lo consideren complejo y difícil”, informó NRK.

Las cuatro presuntas violaciones ocurrieron entre 2018 y 2024, y una de ellas se habría cometido tras un arresto previo. Høiby fue detenido tres veces en 2024: en agosto, septiembre y noviembre, y estuvo bajo investigación desde su primer arresto por sospecha de agresión.

La postura de la fiscalía

Henriksbø subrayó que Høiby no recibirá ningún trato especial por su parentesco con la familia real: “No se le va a tratar con mayor ligereza ni con mayor severidad que a cualquier otra persona”. La fiscalía cuenta con material audiovisual que respaldaría parte de la acusación.

Entre las denunciantes se encuentra su exnovia Nora Haukland, quien presuntamente sufrió maltrato físico y psicológico en 2022 y 2023. Høiby ya admitió hechos menores, como agresión y vandalismo, ocurridos en agosto de 2024.

Polémica portada de una revista noruega sobre el comportamiento de Marius Borg Høiby. Foto: Reddit.

En ese momento, explicó que había actuado “bajo los efectos del alcohol y la cocaína después de una discusión”, mencionando además problemas de salud mental y “una lucha durante mucho tiempo contra el abuso de sustancias”.

Tras las denuncias de violación, Høiby estuvo una semana bajo custodia, una medida poco común para alguien vinculado a la realeza, y luego ingresó a un centro de rehabilitación en Londres.

El juicio, que lo acusará de los delitos previamente mencionados, podría durar unas seis semanas. Allí, Høiby enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión por los crímenes que él mismo habría documentado en video.