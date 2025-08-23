Hambruna en la Franja de Gaza: murieron ocho gazatíes, incluidos dos bebés, por desnutrición

Con los últimos reportes, la cifra se eleva el total de víctimas a 281, incluidos 114 niños. “Murió por falta de leche”, declaró el padre de una de las menores fallecidas.

Al menos ocho personas murieron en las últimas horas en la Franja de Gaza, entre ellos dos bebés de meses, debido a la hambruna que golpea al enclave tras meses de bloqueo israelí a la entrada de suministros.

“Se registraron ocho nuevas muertes, entre ellas dos niños, en las últimas 24 horas debido a la hambruna y la desnutrición. Esto eleva el total de víctimas a 281, incluidos 114 niños” desde el inicio de la ofensiva bélica israelí, detalló el Ministerio de Sanidad gazatí.

Uno de los bebés muertos es la niña Ghadeer Brika, de cinco meses y que falleció en el Hospital Naser de Jan Yunis tras sufrir “desnutrición severa”, confirmó el doctor Ahmed.

Si bien la menor sufría atrofia y parálisis cerebral desde su nacimiento, no ha sobrevivido a la escasez de alimento y de complementos nutricionales.

“Murió por falta de leche”, declaró el padre de la niña, Ashraf Brika, tras explicar que intentó conseguir sin éxito fórmula infantil en la devastada Franja.

Según la familia de la niña, su madre, Sahar Salim Brika, de 31 años, también padece desnutrición y no podía alimentar a su hija.