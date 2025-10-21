Trump advirtió a Hamás: países aliados podrían entrar en Gaza con “una fuerza considerable” si rompen el acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos publicó que “varios” países están interesados en ingresar al enclave en caso de que se falte a los términos acordados días atrás.

Terroristas de Hamás. Foto: Reuters/Ramadan Abed

El plan de paz está vigente en la Franja de Gaza. Sin embargo, tanto Israel como Hamás aseguran que se rompen las condiciones acordadas previamente. En este contexto, Donald Trump advirtió al grupo terrorista sobre las consecuencias por no cumplir con el trato firmado días atrás.

El presidente de Estados Unidos aseguró que “varios” países se mostraron interesados en ingresar al enclave palestino con una “fuerza considerable” en caso de que haya una falta a los términos acordados en el tratado.

Firma del acuerdo de paz en Gaza. Foto: REUTERS

La advertencia de Trump a Hamás

A través de un posteo en Truth Social, Trump escribió: “Varios de nuestros grandes aliados en Oriente Medio, y en áreas cercanas, me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y ‘enderezar a Hamás’ si sigue actuando de manera incorrecta”.

De todos modos, el mandatario insistió en que ha dicho “a estos países y a Israel, ‘¡TODAVÍA NO!’”. Según su visión, “todavía hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hace, el fin de Hamás será RÁPIDO, FURIOSO Y BRUTAL”,

Horas antes, también había amenazado a los milicianos palestinos con que serían “erradicados” si rompían el alto el fuego, aunque descartó la posible presencia de soldados de su país en la Franja.

Donald Trump en la cumbre de paz en Gaza. Foto: via REUTERS

El republicano agradeció “a todos los países que llamaron para ofrecer ayuda” y dedicó un elogio “al gran y poderoso país de Indonesia, y a su maravilloso líder (el presidente Prabowo Subianto), por toda la ayuda que han mostrado y dado a Medio Oriente y a EE.UU.”.

Denuncias cruzadas entre Israel y Hamás por la violación del acuerdo de paz en Gaza

La tregua en Gaza comenzó el pasado 10 de octubre como parte de un plan de paz de 20 puntos, propuesto por Trump, que incluye la devolución de rehenes israelíes, la liberación de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas de Israel.

Cese al fuego entre Israel y Hamás. Foto: REUTERS

Hamás ha denunciado desde entonces que Israel ha vulnerado en unas 80 ocasiones el alto el fuego. El Ejército israelí, por su parte, acusó a los islamistas de haberlo roto durante la mañana del pasado domingo por unos supuestos enfrentamientos en Rafah.

Tras estos choques, Israel afirmó haber “reanudado la aplicación del alto el fuego” y Trump aseguró por su parte que la tregua “sigue vigente”. En medio de esta tensa situación, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se encuentra hoy en Tel Aviv para supervisar la implementación del alto el fuego, para lo cual se reunirá con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, entre otros altos cargos.

De proseguir el acuerdo, la segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de las naciones árabes.