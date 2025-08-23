Preocupación en el Kremlin: imágenes satelitales muestran como Rusia está agotando su reserva de tanques de guerra

La constante extracción de blindados está desgastando de manera acelerada la capacidad de Moscú para sostener la presencia de vehículos de combate modernos en territorio ucraniano.

El deterioro de los tanques rusos. Foto: X @Jonpy99

Un reciente estudio del Instituto de la Escuela de Economía de Kiev dejó en evidencia que los arsenales soviéticos utilizados por Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania se están agotando.

Ahora, una nueva investigación basada en imágenes satelitales confirma que las reservas de tanques rusos están entrando en una fase crítica de agotamiento.

El deterioro de los tanques rusos. Foto: X @Jonpy99

El seguimiento de los depósitos militares publicado por el investigador Jompy muestra que la constante extracción de blindados está desgastando de manera acelerada la capacidad de Moscú para sostener la presencia de vehículos de combate modernos en territorio ucraniano.

En concreto, la investigación muestra el depósito 1311, de donde se están retirando en torno a 20 tanques T-72B al mes. En caso de mantenerse este ritmo, el almacén quedará vacío antes de finalizar el año.

También sorprende que el 1311 ya no cuenta con T-80BV, lo que sugiere que Rusia habría consumido por completo esa línea de reservas. Ante esta escasez, el Kremlin comenzó a extraer T-55 y T-62, tanques de los años cincuenta y sesenta, cuya reaparición en la fábrica Omsktransmash indica un retroceso forzoso.

Tanque T-72 de Rusia. Foto: Wikimedia

Proyección preocupante

De esta manera, especialistas insisten en que la necesidad de recurrir a vehículos de combate que originalmente no formaban parte de los lotes almacenados en el 1311 refleja la improvisación rusa para cubrir vacíos en su arsenal mecanizado, debido a que la industria no logra sostener la demanda bélica por la guerra.

Una vez vaciado el depósito, Moscú deberá recurrir a los depósitos 349 y 2544, donde se encuentran almacenados los T-72A, con 586 y 215 unidades respectivamente. De todas maneras, la mayoría se encuentra en mal estado.

Entonces, Rusia dependerá casi exclusivamente de los T-55 y T-62, que representan un 16% del inventario de blindados previo a la guerra con Ucrania.

A todo esto se le suma otro gran problema: varios informes señalan que Rusia consumió casi la mitad de sus reservas de artillería almacenadas en el depósito de Shchuchye, que albergaba cerca del 50% de todo este material en el país.