Advertencia para Occidente: Rusia realizó un importante ejercicio militar en un territorio clave

La Armada de Rusia informó de las actividades realizadas sobre el mar Báltico, con un objetivo claro.

Ejército de Rusia en Kursk, guerra en Ucrania. Foto: EFE.

Rusia está en plenas tratativas para terminar con la guerra que se desarrolla en Ucrania. Sin embargo, no detiene su actividad en el frente, así como tampoco merman los ejercicios militares que lleva a cabo. El Ministerio de Defensa advirtió este viernes sobre una actividad fundamental para su defensa en el agua.

El Ejército de Rusia desarrolló distintos ejercicios militares sobre el mar Báltico en las últimas horas. Estos movimientos incluyeron algunas maniobras para repeler un ataque submarino, según indicaron las autoridades de Defensa.

Ejercicios del Ejército de Rusia sobre el mar Báltico. Foto: via REUTERS

El comunicado apunta que distintas unidades de submarinistas “demostraron sus habilidades en la detección y captura de un grupo de saboteadores submarinos, así como en el uso de drones FPV (con visión remota) para destruir embarcaciones no tripuladas de un enemigo simulado”.

Uno de los objetivos que tenían las tareas realizadas sobre el Báltico era poder evaluar el nivel de las unidades de defensa antisabotaje de la Armada.

Cabe recordar que es la segunda vez desde que comenzó agosto en que Rusia hizo ejercicios navales con un componente antisubmarino. La primera ocasión se había dado producto de dichos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien había ordenado a dos submarinos nucleares estadounidenses que tomaran posiciones más cerca del Kremlin.

En la primera semana de agosto, las armadas rusa y china practicaron la captura y destrucción de un submarino enemigo en el mar de Japón.

El Ministerio de Defensa publicó un vídeo del comandante de la armada rusa, almirante Alexander Moiseev, en el que supervisaba el ejercicio en el Báltico, que también incluyó un simulacro para proteger un aeródromo de los ataques de drones enemigos.

Estados Unidos destacó el avance del armamento de Rusia

Mientras que por estas horas se debate la posibilidad -o no- de finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos hizo un notable reconocimiento que puede poner contra las cuerdas a Kiev. Washington destacó que los nuevos misiles balísticos rusos mejorados reducen la efectividad de los sistemas Patriot de defensa ucranianos donados por los aliados occidentales.

Patriot. Foto: Reuters.

Esta noticia la dio a conocer el medio especializado estadounidense The War Zone, que citó a la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) para dar cuenta de la problemática cuestión.

En ese sentido, la DIA afirmó recientemente: “La Fuerza Aérea de Ucrania tuvo dificultades para utilizar de forma consistente los sistemas de defensa aérea Patriot para protegerse contra los misiles balísticos rusos debido a las recientes mejoras tácticas rusas, incluidas mejoras que permiten a sus misiles cambiar de trayectoria y realizar maniobras en lugar de volar en una trayectoria balística tradicional.”