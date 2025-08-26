Israel sobre el bombardeo a un hospital en Gaza que mató a 20 personas: habían detectado una “cámara” de Hamás

El Ejército de Israel publicó un informe acerca de lo ocurrido este lunes en la zona sur de Gaza. Según la explicación, habían detectado actividad de la agrupación terrorista allí.

Los periodistas atacados en el Hospital Nasser tras el doble bombardeo de Israel. Foto: Reuters (Hatem Khaled)

El bombardeo del Ejército de Israel contra el Hospital Naser, en la zona sur de la Franja de Gaza, despierta muchas polémicas. El ataque asesinó a 20 personas y el segundo envío se observó en vivo, mientras se observaban a enfermeros rescatando a las víctimas.

Israel comunicó en las últimas horas que su “investigación inicial” acerca de lo ocurrido dio como resultado que sus tropas habían hallado previamente una “cámara colocada por Hamás” en el lugar.

“De la investigación inicial, se desprende que las tropas de la Brigada Golani, que operan en la zona de Jan Yunis para desmantelar la infraestructura terrorista, identificaron una cámara colocada por Hamás en la zona del Hospital Naser, la cual se utilizaba para observar la actividad de las tropas y dirigir actividades terroristas contra ellas”, dice el comunicado, sin ofrecer ninguna evidencia.

Preguntado por EFE, un portavoz castrense aseguró no poder explicar si el Ejército quiere decir que un miliciano de Hamás había supuestamente dejado una cámara en el edificio e huido, o si acusa al camarógrafo de la agencia británica Reuters -asesinado en el ataque- de pertenecer a los islamistas.

Israel lanzó un doble ataque sobre un hospital de la Franja de Gaza Foto: REUTERS

El camarógrafo Hussam al Masri, un contratista de Reuters, murió este lunes en el ataque contra las escaleras de la última planta del Hospital Naser, desde donde retransmitía en vivo. En un segundo bombardeo, Israel mató a otros periodistas y rescatistas que habían acudido a socorrerlo y habían sido filmados mientras retiraban la cámara de la víctima.

Además, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, -a quien se presentó este martes la investigación- dijo que seis de los que murieron el lunes, todos hombres, eran milicianos de Hamás o de la Yihad, de nuevo sin ofrecer ninguna prueba al respecto. “Las tropas actuaron para eliminar la amenaza atacando y desmantelando la cámara, y la investigación demostró que actuaron para eliminar la amenaza”, concluye esta pesquisa inicial.

Israel lanzó un doble ataque sobre un hospital de la Franja de Gaza Foto: REUTERS

Según el texto, Zamir pidió examinar “en mayor profundidad” quién dio la autorización previa al ataque, “incluyendo la munición aprobada para el ataque y el momento de la autorización”, así como “el proceso de toma de decisiones sobre el terreno”.

El ataque fue un bombardeo en dos fases, conocido como ‘doble golpe’, una técnica ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo.