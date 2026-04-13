Irán mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz y amenaza la seguridad de otros países. Foto: Grok.

Desde la República Islámica de Irán, sus Fuerzas Armadas advirtieron en las últimas horas la peligrosidad que implicaría que se tomasen represalias contra sus puertos por parte de los Estados Unidos e Israel. En ese caso, adelantaron que no existiría seguridad para nadie.

La “seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie”, sostuvieron tan solo horas antes de que comience el bloqueo por parte de los Estados Unidos al estrecho de Ormuz.

“Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo”, manifestó el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari.

Irán continuará “controlando el estrecho de Ormuz”

La pelea por esta porción de agua se vuelve uno de los focos del conflicto en Medio Oriente. Zolfaqari reiteró que su país seguirá aplicando “con firmeza un mecanismo permanente de control del estrecho de Ormuz”, por el cual no permitirán el paso de “embarcaciones vinculadas al enemigo”.

“Otras embarcaciones, respetando las normas establecidas por las fuerzas armadas iraníes, seguirán pudiendo cruzar el estrecho”, agregó.

Por su parte, Estados Unidos anunció que comenzará a bloquear el tráfico marítimo de entrada y de salida en los puertos iraníes a partir de este lunes. “El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán”, fue el comunicado del Comando Central de las Fuerzas Armadas del país (Centcom).

Barcos petroleros navegan por el estrecho de Ormuz y otros ven bloqueado su paso. Foto: REUTERS

Estos anuncios se dan tras las fallidas rondas de negociaciones que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron el fin de semana en Pakistán en busca de una tregua que no se logró alcanzar.

Por tanto, Irán continúa con su estrategia de mantener cerrado el estrecho de Ormuz para el paso de ciertos barcos (principalmente de Israel, de EE.UU. y de ciertos países europeos). Cabe recordar que por este estrecho circula el 20% del petróleo del mundo.