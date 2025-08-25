Benjamín Netanyahu calificó de “accidente” el doble bombardeo de Israel al hospital Nasser que causó 20 muertes

El Ministerio de Sanidad aclaró que las fuerzas israelíes bombardearon primero el centro médico y, cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo atacaron de nuevo.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó este lunes sus condolencias por el “trágico accidente en el Hospital Nasser” y dijo que las autoridades están conduciendo una “exhaustiva investigación”, después de que Israel bombardeara, dos veces, este centro médico matando a 20 personas, entre ellas 5 periodistas.

“Israel lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido este lunes en el Hospital Nasser de Gaza”, manifestó el mandatario en un comunicado.

“Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva”, indicó el texto, en el que insistió que la guerra de Israel es contra “los terroristas de Hamás”.

Las fuerzas israelíes bombardearon primero el hospital y, cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo atacaron de nuevo, según el Ministerio de Sanidad.

El Hospital Nasser, atacado por Israel. Foto: REUTERS

Dicha técnica, conocida como ‘Doble Golpe’, es ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo.

Horas después del suceso, las fuerzas israelíes se atribuyeron la autoría del ataque contra el hospital y dijeron que lamentan “cualquier daño a individuos no involucrados”.

Los periodistas atacados en el Hospital Nasser tras el doble bombardeo de Israel. Foto: Reuters (Hatem Khaled)

La Presidencia palestina señaló que los periodistas fueron asesinados “mientras cumplían con su deber profesional y humanitario cubriendo el genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino”, y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU tomar medidas para proteger a los reporteros gazatíes.

“Atacar a periodistas constituye una violación flagrante de la ley internacional”, dijo la oficina, en manos del presidente Mahmud Abás, en un mensaje recogido por la agencia oficial de noticias palestina ‘Wafa’.

Periodistas víctimas de la guerra en la Franja de Gaza

Según el Gobierno gazatí, en manos de Hamás, ya son 245 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023.

Al menos 180 periodistas y reporteros murieron desde el inicio de la guerra en Gaza. Foto: Reuters (Hatem Khaled)

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) registró la muerte de al menos 192 reporteros.