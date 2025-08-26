Una inversión millonaria contra Rusia: un país aliado a Ucrania refuerza sus fronteras para repeler ataques del Kremlin

Un país europeo fortificó sus líneas de defensa para estar listo para un eventual avance ruso sobre su territorio.

Lituania refuerza sus fronteras con Rusia. Foto: X Lithuanian_MoD.

Europa mira con detención lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania. La invasión del Kremlin al territorio despierta atenciones por su posible expansión a otros países, como puede ocurrir con Lituania. Por esto mismo, se desarrolló un plan defensivo para la frontera, en busca de repeler posibles intentos de Moscú.

Cabe recordar que Lituania forma parte de la OTAN desde 2004. Su rol estratégico, y sobre todo geográfico, es fundamental para la defensa de la Alianza Atlántica, ya que su territorio limita con Rusia.

Lituania refuerza sus fronteras con Rusia. Foto: X Lithuanian_MoD.

El nuevo proyecto de defensa tiene casi 50 kilómetros de fortificaciones, con distintos dispositivos para repeler ofensivas, como dientes de dragón, zanjas antitanque, campos minados y hasta puentes preparados para demolición.

El objetivo de todo el despliegue es poder retrasar o frenar por completo un hipotético avance de Rusia. La inversión realizada a diez años es superior a 1.200 millones de dólares, que cuenta con una financiación en una parte desde la Unión Europea.

Sus planes parecen ir en la misma línea que los de Polonia, Letonia y Estonia, otros territorios cercanos que funcionan como la primera línea de defensa contra el Kremlin.

Lituania refuerza sus fronteras con Rusia. Foto: X Lithuanian_MoD.

Desde el Ministerio de Defensa de Lituania mostraron distintas imágenes del nuevo dispositivo defensivo, además de dar detalles acerca de la conformación del mismo.

Los primeros tres kilómetros tendrán puntos de control, zanjas, dientes de dragón y hasta campos minados. La próxima instancia suma drenajes, puentes para explotar, obstáculos y posiciones secundarias.

Este proyecto llevado adelante por Lituania forma parte de la Baltic Defence Line, que se desarrolla junto a Estonia y Letonia, además del East Shield con Polonia. Se tratan de instancias clave en la defensa de las fronteras de países que forman parte de la OTAN. Además, hay sistemas Patriot de Alemania y una brigada del mismo país de 5.000 efectivos en territorio lituano para fortificar la zona.

Lituania invertirá millones de euros en minas antitanque. Foto: Reuters (Alexander Ermochenko)

Ucrania y Lituania acuerdan un refuerzo de sus defensas

En línea con el refuerzo de su defensa, el ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmigal, y su homóloga lituana, Dovile Sakaliene, firmaron este lunes un memorando de entendimiento para una cooperación en la industria de defensa que incluye la producción conjunta de armas, haciendo énfasis en la fabricación de drones de largo alcance.

“Juntos nos concentraremos en la cooperación para la producción de bienes militares, en especial en el desarrollo de drones de largo alcance”, dijo Shmigal en Facebook. Y añadió: “El memorando de entendimiento correspondiente se firmó hoy en Kiev”.

Shmigal agradeció además a su colega su visita a Kiev y la productiva cooperación entre los dos países. Asímismo, resaltó que Lituania dedica el 0,25 por ciento de su PIB a la ayuda militar a Ucrania.