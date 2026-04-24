Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

Un documento interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos, revelado por la agencia Reuters, detalló un abanico de sanciones potenciales para aquellos socios de la OTAN que se negaron a ceder sus instalaciones y espacio aéreo en el marco del conflicto bélico con Teherán. En este escenario, España surge como el principal blanco de las críticas de Washington, disparando interrogantes sobre la estabilidad del país dentro de la alianza.

Aunque no se trata de una directiva oficial, el correo electrónico circula entre la alta oficialidad del Pentágono. Según fuentes de Defensa, el texto establece que el acceso a bases y derechos de sobrevuelo (denominados técnicamente ABO) representan el “mínimo absoluto que se puede pedir en la OTAN”.

El memorándum baraja diversas medidas de presión para los países que optaron por la neutralidad o el bloqueo:

Remoción de cargos: suspender a los aliados “reticentes” de puestos jerárquicos dentro de la estructura de la coalición.

El factor Malvinas: el documento sugirió que Washington podría revisar su respaldo a la postura británica sobre la soberanía de las islas, lo que funcionaría como una advertencia geopolítica de alto impacto hacia Londres.

Repliegue de tropas: se menciona la posibilidad de reducir el despliegue militar estadounidense en suelo europeo.

El gobierno de Pedro Sánchez fue tajante al prohibir el uso de las bases de Morón y Rota para acciones ofensivas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo: “Rotundamente no, en las bases que hay en Morón y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia”. España llegó a invocar cláusulas bilaterales para cerrar su espacio aéreo a naves involucradas en la guerra, lo que desató la furia de Donald Trump.

El mandatario estadounidense calificó a España como “un aliado terrible” y amenazó con sanciones mercantiles, provocando que la Comisión Europea saliera en defensa de los intereses comerciales del bloque. Pese a las presiones y a desmentir supuestos acuerdos de cooperación difundidos por la Casa Blanca, Madrid mantiene su postura de no involucramiento.

La situación actual no tiene paralelo en los 76 años de la OTAN. El Secretario de Estado, Marco Rubio, sentenció: “Si ahora hemos llegado a un punto en el que la OTAN significa que no podemos utilizar esas bases, entonces la OTAN es una calle de sentido único”.

Desde el punto de vista jurídico, la expulsión de un miembro es inviable, ya que el Tratado del Atlántico Norte solo prevé la salida voluntaria en su artículo 13. Sin embargo, el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, advirtió que buscarán opciones para que los socios “dejen de ser un tigre de papel y asuman su parte”.

El impacto de un quiebre sería profundo debido a la relevancia de las bases españolas: Rota es el principal enclave logístico de combustible y armamento en Europa, vital para misiones en África y Medio Oriente y Morón es una pieza de soporte fundamental para el transporte pesado de la Fuerza Aérea estadounidense.

Mientras senadores republicanos como Lindsey Graham sugieren trasladar estas capacidades a naciones “más confiables”, el Pentágono busca, según el documento filtrado, “reducir el sentido de la condescendencia por parte de los europeos”.