Joe Kent. Foto: Wikipedia.

Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU. (renunció en marzo 2026), advirtió que Donald Trump busca salir de la OTAN para apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria.

Turquía es miembro de la OTAN y ante una agresión israelí podría invocar el artículo 5 que protege a sus miembros.

“Lamentablemente, abandonar la OTAN no será para evitar conflictos internacionales, sino para aliarnos con Israel cuando Turquía e Israel se enfrenten en Siria”, expresó Kent.

“Es hora de dejar de actuar como pirómanos y bomberos en Oriente Medio; simplemente no vale la pena”, sentenció.

Joe Kent advierte que Trump quiere salir de la OTAN para poder apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria Foto: X

Sin EE.UU. eventualmente en la alianza, surgen más dudas que certezas de una posible defensa de los países europeos a Turquía en caso de un ataque israelí, lo que explica mejor la reciente alianza militar y política de Turquía con países como Pakistán que posee armas nucleares.

La renuncia de Kent

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU., renunció en marzo de 2026 en protesta por la guerra contra Irán, argumentando que no representaba una amenaza inminente.

En su carta, denunció presiones de Israel y desinformación en el gobierno de Trump, generando una fuerte crisis interna y polémica por sus posturas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Asimismo, señaló que el conflicto es impulsado por “altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses”, comparándolo con tácticas usadas para la guerra de Irak.

En tanto, el presidente Donald Trump mostró indiferencia ante la salida, calificándola como lo mejor.

La renuncia ocurrió en un momento de tensión geopolítica, consolidando a Kent como el funcionario de más alto rango en dejar el gobierno por esta ofensiva.

Trump arremetió nuevamente contra la OTAN: “No estuvo ahí y no estará”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló en las últimas horas sus críticas contra la OTAN, al afirmar que el bloque “no estuvo ahí y no estará”, al referirse al conflicto de Medio Oriente, que ya lleva 40 días, y que incluye además a Israel e Irán, entre otros.

Luego de una reunión que mantuvo en Washington con el neerlandés Mark Rutte, secretario general del organismo, Trump publicó un posteo en su cuenta de la red Truth Social, y volvió a criticar la postura del mismo desde que se inició el conflicto armado.

“La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar”, reiteró Trump, visiblemente molesto con los integrantes del bloque.

Además, y en el mismo mensaje, el mandatario subrayó: “Recuerden Groenlandia, ese enorme pedazo de hielo mal administrado!”, en alusión a las críticas de varios aliados que consideraron inaceptables los intentos de Estados Unidos por tomar el control de la isla, actualmente bajo la supervisión de Dinamarca.

Luego del cónclave, Rutte concedió una entrevista a la cadena CNN y admitió que Trump “se mostró claramente decepcionado”, con la OTAN, aunque destacó que lo notó “receptivo”.

“Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. Entiendo perfectamente su decepción", afirmó Rutte, justificando así las críticas recientes de Trump hacia los aliados que no acompañaron las operaciones militares contra Irán.