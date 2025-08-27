Tiroteo en Estados Unidos: Donald Trump envió sus condolencias a las víctimas de la masacre en una escuela de Minneapolis

El trágico hecho se produjo en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis. Según las primeras versiones, el autor de los disparos se habría suicidado de un disparo en el estacionamiento del establecimiento.

Brutal tiroteo en Minneapolis, Estados Unidos. Foto: REUTERS

Tras el tiroteo registrado en una escuela católica de Minneapolis, dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados y otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños de los cuales dos están en estado crítico. Esta situación provocó múltiples reacciones en Estados Unidos, entre las que destacan la de Donald Trump y el papa León XIV.

Los hechos se produjeron esta mañana, sobre las 08:30 hora local, en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota, y provocaron una fuerte respuesta policial, así como también una gran tensión hasta que se confirmó que el autor de los disparos había fallecido (las autoridades creen que “se quitó la vida en el estacionamiento” de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia)

Annunciation Church, el lugar donde se presentó un agresor y mató a dos niños pequeños Foto: REUTERS

Según explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, “un hombre armado se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos”.

El agresor, dijo, “estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola”: “Creemos que utilizó las tres”, añadió. Preguntado por el número de disparos, apuntó que fueron “docenas”, aunque no tienen todavía la cuenta exacta.

Banderas a media asta por el tiroteo en Minneapolis

La Administración de Donald Trump informó que se ordenó colocar la bandera de Estados Unidos a media asta en todos los edificios públicos y terrenos militares hasta la puesta del sol del próximo 31 de agosto.

Además, el presidente estadounidense llamó al gobernador de Minnesota, Tim Walz. Ambos escribieron en sus redes sociales, al poco de conocerse la noticia, que estaban monitoreando la situación y enviaron sus condolencias a las familias afectadas.

El FBI actuó rápidamente y evitó más muertes en Minneapolis. Foto: REUTERS

“He sido informado sobre la trágica balacera en Minneapolis, Minnesota. El FBI respondió rápidamente y se encuentran en el lugar. La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación, por favor únanse conmigo para rezar por todos los involucrados”, escribió Trump en su cuenta personal de Truth Social.

El papa León XIV, muy entristecido por la muerte de dos niños tras un tiroteo en Estados Unidos

El papa León XIV se mostró profundamente entristecido y envió su pésame y apoyo espiritual tras el tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, en Estados Unidos, en el que murieron dos niños y hay 17 heridos.

En un telegrama, firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y enviado al arzobispo de la ciudad, Bernard Hebda, se informó de que el papa expresó “su sincero pésame y aseguró su apoyo espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, en especial a las familias que ahora lloran la perdida de un hijo”.

Al mismo tiempo, añade el telegrama, “encomendó las almas de los niños fallecidos al amor de Dios Todopoderoso” y reza “por los heridos y por el personal médico y el clero que los atiende y sus seres queridos”.

El pontífice también envió su bendición a todos los afectados, escuela y comunidades, para que llegue “la paz, la fortaleza y la consolación en el Señor Jesús”.