Pánico en Brooklyn: al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas en un feroz tiroteo

Varios hombres armados entraron a un restaurante de Nueva York y abrieron fuego. Pudieron huir del lugar y hasta el momento están prófugos.

Feroz tiroteo en Brooklyn. Foto: X/@TelemundoNews

Un fuerte tiroteo tuvo lugar en un restaurante de Brooklyn, Nueva York, luego de que varios hombres llegasen armados al lugar comestible. Por el ataque tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas.

Los sucedido tuvo lugar este domingo por la madrugada en Taste of the City Lounge en 903, avenida Franklin. La policía local arribó al sitio pasadas las 3:30, tras ser alertados por un llamado al 911.

Tiroteo en un restaurante de Brooklyn. Video: X/@YurmanGon

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó en conferencia de prensa que las víctimas fatales fueron tres hombres, dos de ellos de 27 y 35 años, y un tercero de quien no se sabe la edad aún.

Respecto de los ocho heridos, debieron ser trasladados a hospitales de la zona, y se desconoce cómo siguen sus estados de salud.

El detalle del feroz ataque

La información que trascendió es que en el lugar se encontraron al menos 36 vainas servidas, lo que da una magnitud de la violencia acaecida en esta madrugada.

“Tenemos el menor número de incidentes y víctimas de tiroteos registrado en siete meses del año en la ciudad de Nueva York”, comentó Tisch y agregó: “Algo así es, por supuesto, gracias a Dios, una anomalía, y es terrible lo que ha ocurrido esta mañana”.

Mientras tanto, las autoridades investigan las causas del tiroteo además de intentar dar con los sospechosos, los cuales pudieron huir del lugar y están prófugos.

Tiroteo en Brooklyn. Video: X/@YurmanGon

Cabe citar que este local de comida, que está operativo desde 2022, se encuentra muy cerca del histórico Museo de Brooklyn, una zona de influencia.

Horas más tarde de acabo el tiroteo se informó acerca de que fue encontrada un arma en las cercanías de la avenida Bedford y Eastern Parkway. La Policía e investigadores intentan determinar si este arma hallada tuvo que ver o no en el violento episodio de esta madrugada que se cobró la vida de tres personas.