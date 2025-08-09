Tiroteo en el Times Square de Nueva York: heridos y pánico en uno de los puntos más visitados de Estados Unidos

Un video muestra la desesperación de las personas que estaban cerca del lugar de los hechos. El atacante tiene 17 años y fue detenido.

Times Square, Nueva York, Estados Unidos. Foto: Pexels

Un violento tiroteo se dio en la madrugada del sábado en Times Square, Nueva York, en uno de los puntos más visitados por turistas en el mundo. Según indicó la policía local, no hubo que lamentar víctimas fatales.

El autor de este ataque fue un adolescente de 17 años, quien abrió fuego cerca de las 1:20 de la mañana, hora local, luego de una pelea.

Tiroteo en Times Square, Nueva York. Video: X.

El hecho produjo tres heridos, quienes fueron llevados al Hospital Bellevue, desde donde se informó que no corren peligro de vida.

Un vocero de la Policía local informó que “el autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”. Los tres heridos fueron una mujer de 18 años, quien solo padeció un rasguño en su cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 tuvieron heridas en las extremidades inferiores de sus cuerpos.

Los videos que se viralizaron en redes sociales muestran la desesperación de las personas que estaban cerca del hecho, ya que se trata de un sitio donde suele haber muchos visitantes en todo momento.

Tiroteo en Nueva York deja tres heridos. Foto: X

Distintos tramos de Broadway y la Séptima Avenida fueron cerrados por este incidente en la madrugada del sábado. De inmediato, se notó mucha presencia policial en el lugar, que funcionó para detener al principal sospechoso.

Otro tiroteo en Estados Unidos

Cabe recordar que durante julio se dio un grave ataque de un joven que disparó desde un rascacielos en Manhattan, Nueva York y asesinó a cuatro personas. Incluso se mencionó que fue la ofensiva más letal de los últimos 25 años allí.

La imagen de Shane Devone Tamura, el tirador de Nueva York. Foto: X

Como ocurre con cada tiroteo en Estados Unidos, se desata un fuerte debate acerca de la tenencia y la facilidad para conseguir armas en dicho territorio. De todos modos, Nueva York tiene leyes que son estrictas con respecto a otros sitios.

Las autoridades siguen estudiando lo ocurrido este sábado en Times Square. El alivio dentro del pánico que se vivió es que no hubo que lamentar muertos, algo habitual en los tiroteos que se producen en el país norteamericano.