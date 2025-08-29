Trump le quitó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris, ex vice de Biden y ex candidata a presidente de EEUU

Los vicepresidentes cuentan con protección hasta seis meses posteriores a dejar su cargo. Sin embargo, Trump revocó la medida de Biden, quien se lo había extendido en secreto.

Kamala Harris habló tras la derrota en las Elecciones. Foto: Reuters

Donald Trump le quitó la protección del Servicio Secreto para la ex vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris.

La decisión del republicano se debe a que, pese a que los ex vicepresidentes norteamericanos suelen recibir protección del gobierno federal durante seis meses después de dejar el cargo, Joe Biden se lo había extendido en secreto.

Kamala Harris y Joe Biden. Foto: Reuters

“La vicepresidenta agradece al Servicio Secreto de EEUU su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”, afirmó Kirsten Allen, su asesora principal, en un comunicado compartido con medios estadounidenses como The New York Times.

En los próximos días, Harris se iniciará una gira por el país para promocionar 107 días, libro en el que relata su fallida campaña presidencial.

Trump le quitó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris. Video: REUTERS.

Actualmente, la demócrata, alejada de sus puestos de fiscal general de California y fiscal de distrito de San Francisco, aseguró que no se postulará para gobernadora el próximo año.