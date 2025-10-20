Preocupación por Joe Biden: Kamala Harris pidió oraciones por su salud

El expresidente de Estados Unidos lleva a cabo un tratamiento de radioterapia en el marco de su lucha contra el cáncer de próstata con metástasis ósea.

Joe Biden y Kamala Harris. Foto: Reuters

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, instó a los estadounidenses a “decir una oración” por la salud del expresidente Joe Biden, quien lleva a cabo un tratamiento de radioterapia en el marco de su lucha contra el cáncer de próstata con metástasis ósea.

Harris reveló que no pudo hablar directamente con Biden en los últimos días, aunque mantiene contacto con él. “Él y yo hemos estado jugando al teléfono descompuesto durante los últimos días”, bromeó.

Y añadió: “Invitaría a todos a decir una oración, si eso es lo que hacen, por su bienestar y salud en este momento”.

En diálogo con The Associated Press, la exvicepresidenta señaló que Biden, de 82 años, “estaba bien” la última vez que conversaron y destacó que se encuentra “centrado en varias cosas: su biblioteca, su familia y, por supuesto, su salud”.

El mensaje de Harris llega días después de que la cadena NBC revelara que el expresidente inició una nueva fase de radioterapia como parte de un plan integral de tratamiento que se extenderá durante cinco semanas, combinado con terapia hormonal.

Según su portavoz, continúa bajo supervisión médica y mantiene “buen ánimo”.

La salud de Joe Biden durante su carrera política

Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en la posición debido a su edad y su salud.

El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.

A inicios de 2024, el médico personal de Biden lo declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico.

En febrero de 2023, se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa, tras la cual el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional.