Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron un petrolero israelí en el mar Rojo: “Estas operaciones no cesarán”

“Las Fuerzas Armadas de Yemen reafirman su continuo apoyo al pueblo palestino impidiendo la navegación israelí o la navegación con destino a los puertos de la Palestina ocupada en los mares Rojo y Arábigo”, dijo el portavoz Yehya Sarea.

Los rebeldes hutíes del Yemen. Foto: Reuters/Khaled Abdullah.

En la continuidad de la guerra en Medio Oriente, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen declararon este lunes haber atacado con un misil balístico a un petrolero de Israel en el norte del mar Rojo.

Asimismo, evidenciaron su compromiso por llevar a cabo más operaciones militares contra la nación judía como consecuencia del asesinato de su primer ministro Ahmed al-Rahawi y otros altos cargos de su Gobierno por parte de Israel.

Ahmed al-Rahawi, primer ministro de los hutíes asesinado por Israel. Foto: REUTERS

Quien expresó esta información fue el portavoz yemení, Yehya Sarea, quien dijo a través de un comunicado que el ataque contra “el petrolero israelí Scarlet Ray fue realizado con un misil balístico” mientras navegaba “en el norte del mar Rojo”, y confirmó que “la operación resultó con un impacto directo en el barco, gracias a Dios”.

Ataque de los hutíes “en respuesta a los crímenes de genocidio” de Israel

Sarea señaló que este ataque muestra el apoyo de los hutíes a la población palestina de Gaza y “en respuesta a los crímenes de genocidio y hambruna perpetrados por el enemigo sionista contra nuestros hermanos en la Franja”.

“Las Fuerzas Armadas de Yemen (en alusión a los hutíes) reafirman su continuo apoyo al pueblo palestino impidiendo la navegación israelí o la navegación con destino a los puertos de la Palestina ocupada en los mares Rojo y Arábigo”, completó el portavoz.

“También a través de llevar a cabo nuevas operaciones militares contra objetivos enemigos israelíes en Palestina ocupada. Estas operaciones no cesarán hasta que cese la agresión y se levante el asedio al pueblo palestino en la Franja de Gaza”, advirtió, evidenciando -una vez más- la radical posición de los hutíes respecto del conflicto bélico que se sostiene en la Franja de Gaza, en donde también entran en juego los intereses de los Estados Unidos, y el consecuente enfrentamiento con este grupo armado de Medio Oriente.