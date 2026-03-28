Yahya Sarea, portavoz militar de los huties de Yemen. Foto: EFE.

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, afirmaron lanzaron una andanada de misiles hacia el sur de Israel, describiendo la acción como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y grupos aliados en Oriente Medio.

En una declaración televisada, el portavoz del brazo militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó que los ataques fueron lanzados contra “objetivos militares sensibles” en el sur de Israel y se llevaron a cabo en coordinación con lo que denominó operaciones en curso de Irán y Hezbolláh en el Líbano.

Sarea declaró que la operación “logró con éxito sus objetivos” y advirtió que se producirían nuevos ataques.

“Nuestras operaciones continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados (...) y hasta que cese la agresión contra todos los frentes de resistencia”, afirmó.

Ataque de los hutíes de Yemen sobre Israel. Foto: REUTERS

Sarea que estas condiciones incluyen “la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán” y el “uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles” contra Teherán o contra cualquier país musulmán.

El ataque de los hutíes llega cuando se cumple un mes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán, bastión del “Eje de la resistencia” que incluye a los hutíes, entre otros grupos armados de Medio Oriente.