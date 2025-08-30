Los Hutíes prometieron “venganza” y “días oscuros” para Israel tras el asesinato de su primer ministro

“Llamamos a todos los civiles de todo el mundo a evitar cualquier trato con bienes que pertenezcan a la entidad sionista. Todavía hay una oportunidad para que las hordas de colonos regresen a sus países de origen”, señalaron los rebeldes del Yemen.

Ahmed al-Rahawi, primer ministro de los hutíes asesinado por Israel. Foto: REUTERS

El jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi al Mashat, advirtió este sábado a Israel que “su venganza no duerme” y prometió “días oscuros” para el Estado judío, tras el asesinato el pasado jueves del primer ministro, Ahmed al-Rahawi, y varios miembros de su gobierno en un ataque del Ejército israelí en Saná.

De forma paralela, la agencia de noticias Saba, dominada por los insurgentes, anunció que Al Mashat nombró al viceprimer ministro Muhamad Meftah para que se haga cargo de los asuntos de Gobierno, mientras se reorganiza la administración hutí.

En un discurso televisado, el líder hutí apuntó contra Benjamin Netanyahu, a quien le advirtió que “los actos cometidos por su traicionero y sucio gobierno” tendrán como respuesta “días oscuros”.

“Llamamos a todos los civiles de todo el mundo a evitar cualquier trato con bienes que pertenezcan a la entidad sionista. Todavía hay una oportunidad para que las hordas de colonos regresen a sus países de origen. A todas las compañías que operan en la entidad de ocupación (Israel), mi advertencia final es que se vayan antes de que sea demasiado tarde”, dijo.

Al Mashat apuntó que “la pura y noble sangre yemení, si es vertida, hará caer los tronos imperiales que han gobernado el mundo, no digamos una entidad despreciable y su valor”.

En tanto, añadió que la muerte del primer ministro Ahmed al-Rahawi será “suficiente” para hacer pagar a Israel y a los sionistas.

“Continuaremos enfrentando desafíos directamente, y ustedes (por Israel) no tendrán seguridad nunca más. Sionistas, Dios está con nosotros y la victoria es nuestro aliada, no importa cuanto tiempo tome”, sentenció.

Ahmed al-Rahawi, primer ministro de los hutíes asesinado por Israel. Video: Reuters

La muerte de Ahmed al-Rahawi

Los hutíes del Yemen anunciaron este sábado que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves.

Israel y los hutíes mantienen su cruce de ataques con misiles y bombardeos pese al alto el fuego entre los rebeldes y Estados Unidos, (principal aliado de Israel) que entró en vigor en mayo de este año, en virtud del cual estos dejaron de atacar a intereses estadounidenses en la región.

Al-Rahawi fue atacado junto con otros miembros del gobierno, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

El brazo político de los hutíes enfatizó que su gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus deberes después de que miembros del gabinete fueran asesinados por Israel.