Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: REUTERS

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó este lunes al recientemente electo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien reemplazó a su fallecido padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en los ataques que llevaron a cabo Estados Unidos e Israel en la nación persa el pasado 28 de febrero.

Inclusive, Putin volvió a clasificar los ataques contra Teherán como “agresión armada” y resaltó que el nuevo cargo a Mojtaba Jamenei le exigirá “gran coraje y dedicación”.

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

En ese sentido, destacó que el apoyo de Rusia hacia Irán es “inquebrantable”. “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica”, escribió el propio Putin en un mensaje que fue difundido por la agencia estatal TASS.

La elección de Jamenei (hijo) fue confirmada este domingo por la Asamblea de Expertos de la nación islámica. Lo que se sabe de él es que es un clérigo con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria y que mantiene una línea dura con Occidente, en medio de la escala militar que se vive en Medio Oriente. Cabe recordar que su padre, Alí Jamenei, gobernó Irán desde 1989 hasta el pasado sábado 28 de febrero, es decir, 37 años.

El mensaje que Putin le dedicó a Mojtaba Jamenei

En sus felicitaciones, Putin recalcó que el mandato de Jamenei (hijo) requerirá de “gran coraje y dedicación”, debido a lo que afronta el país, que es una “agresión armada”.

Vladímir Putin en Irán junto al fallecido Alí Jamenei. Foto: EFE.

“Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas”, resaltó el líder del Kremlin. Al mismo tiempo, le deseó éxito “en las difíciles tareas que enfrenta”.

Este mensaje se enmarca en una serie de contactos que Rusia e Irán mantienen a raíz de su vínculo amistoso. El pasado viernes, Putin dialogó por teléfono con el presidente de la nación persa, Masud Pezeshkian, donde le transmitió sus condolencias por la muerte del líder supremo e instó por un “cese inmediato de las hostilidades”.