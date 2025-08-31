Zelenski afirma que Ucrania está preparando “nuevos ataques profundos” contra Rusia

Mientras el presidente ucraniano afirma la consecución de estrategias y acciones de guerra, las tratativas de paz permanecen sin concretarse.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Reuters.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo un anuncio este domingo en donde se refirió a “nuevos ataques profundos” para detener o al menos contrarrestar las embestidas rusas.

“Continuaremos con nuestras operaciones tal y como son necesarias para la defensa de Ucrania. Las fuerzas armadas están preparadas. También están planeados nuevos ataques profundos”, escribió Zelenski a través de su cuenta de X y dejó en claro que aún la posibilidad de una tregua o un cese definitivo de las hostilidades entre rusos y ucranianos está lejos de ser una realidad.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: NA.

Ucrania golpea a la infraestructura energética de Rusia

En esta etapa del conflicto, Kiev opta por focalizar sus ataques contra infraestructura energética de Rusia.

Incluso y según Zelenski, las unidades de combate ucranianas siguen “cumpliendo las tareas asignadas en la región de Donetsk y destruyen metódicamente al ocupante”.

Consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: REUTERS

“En todo el frente, tan solo en los primeros ocho meses de este año, los rusos han perdido más de 290.000 soldados, entre muertos y heridos graves”, describió el mandatario de Ucrania quien ya debería haber abandonado su cargo y llamado a elecciones, pero debido a que su país está en guerra, se mantiene como presidente hasta tanto finalice el conflicto bélico.

“La mayoría de estas pérdidas se produjeron precisamente en la región de Donetsk, sin lograr ninguno de sus objetivos estratégicos. En ciertos sectores del frente, nuestras medidas de estabilización están en marcha”, agregó Zelenski.

Rusia denuncia que Europa obstaculiza los esfuerzos de paz de Trump

Según denunció este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, países de la Unión Europea (UE) estarían obstaculizando los esfuerzos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de intentar llegar a una paz con Ucrania.

“El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente (Vladímir) Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyos esfuerzos para encausar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar”, mencionó el diplomático a la televisión rusa.

“Los europeos obstaculizan estos esfuerzos, los europeos meten palos en las ruedas, los europeos consienten por todas las vías e incluso dan aliento al régimen de Kiev para mantenerse en su línea totalmente absurda de no aceptar compromisos”, agregó al respecto.