Confirmaron que Navalny fue envenenado. Foto: Reuters.

Según una investigación revelada por el Reino Unido este sábado, se “confirmó de forma concluyente la presencia de epibatidina” en ciertas muestras, una toxina de ranas venenosas de Sudamérica, con la que el opositor al Gobierno de Rusia, Alexéi Navalny, fue envenenado y que “solo el Estado ruso contaba con los medios” y “el motivo” para hacer el ataque.

Cabe recordar que Navalny murió en febrero de 2024 en circunstancias poco claras mientras permanecía en una prisión rusa y fue “envenenado” con una “toxina rara”.

“Sabemos que el Estado ruso usó esta toxina letal para atacar a Navalny por miedo a su oposición”, sentenció el ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, durante el segundo aniversario de la muerte del político que supo oponerse fervientemente al presidente Vladímir Putin.

Recordatorios de Alexéi Navalny. Foto: EFE.

Los cinco países europeos afirmaron que “solo el Estado ruso contaba con los medios, el motivo y el desprecio por el derecho internacional” para realizar el ataque. Por ello mismo afirmaron que denunciarán a Rusia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) por una violación de la Convención sobre Armas Químicas.

La muerte de Alexéi Navalny

Cabe recordar que Navalny fue asesinado el 16 de febrero de 2024 mientras cumplía condena en la colonia penal de máxima seguridad IK-3, conocida como “Lobo Polar”, ubicada en el Círculo Polar Ártico de Rusia.

La neurotoxina que, según estos cinco países europeos, definen que fue suministrada a Navalny genera parálisis, paro respiratorio y una muerte dolorosa.

Alexéi Navalny durante su condena. Foto: NA.

Empero, el Gobierno de Rusia concluyó en agosto de 2024 que Navalny murió por causas naturales y que su fallecimiento se debió a una combinación de enfermedades como pancreatitis y colecistitis, y a una arritmia cardíaca tras una caminata, lo que descarta cualquier naturaleza criminal en su deceso.

Navalny, que tenía 47 años al momento de su muerte, era el principal opositor de Vladímir Putin y había organizado protestas masivas contra el Kremlin, por ese motivo, fue encarcelado. Su viuda, Yulia Navalnaya, denunció que este hallazgo es la prueba definitiva de que su esposo fue asesinado por orden del Gobierno ruso.