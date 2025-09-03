Del lujo a la extrema pobreza: la otra cara de Dubai

Entre tanta ostentación también existe la otra cara de la moneda, donde miles de trabajadores viven en condiciones inhumanas. Mirá el informe de Canal 26.
miércoles, 3 de septiembre de 2025, 12:51
La otra cara de Dubai. Foto: Canal 26.

Dubai, una de las ciudades más visitadas del mundo, es sinónimo de lujo y dinero y donde las personalidades más influyentes de los mercados internacionales se reúnen para hacer negocios multimillonarios en edificios e islas artificiales del más alto nivel.

Sin embargo, entre tanta ostentación y lujos, existe la otra cara de la moneda, el otro Dubai, donde miles de trabajadores viven en condiciones de extrema pobreza.

A las afueras del casco urbano de la metrópoli se esconde Sonapur, un nombre no oficial que le dieron los lugareños a este terreno, considerado el barrio más pobre de los árabes debido a su marginalidad.

Por otro lado, en la ciudad, llena de extravagancia, se convalida el maltrato a la mujer y existe la discriminación por sexo y también por raza.

La otra cara de Dubai. Foto: Canal 26.

También hay varios medios de comunicación censurados para que no se muestre y se sepa lo que sucede puertas adentro.

Dubai es conocida como la ciudad del dinero, la extravagancia, pero tiene su lado oscuro y perverso, donde en el lado oculto se ve la esclavitud moderna, el sexismo y el racismo.