Del lujo a la extrema pobreza: la otra cara de Dubai
Dubai, una de las ciudades más visitadas del mundo, es sinónimo de lujo y dinero y donde las personalidades más influyentes de los mercados internacionales se reúnen para hacer negocios multimillonarios en edificios e islas artificiales del más alto nivel.
Sin embargo, entre tanta ostentación y lujos, existe la otra cara de la moneda, el otro Dubai, donde miles de trabajadores viven en condiciones de extrema pobreza.
A las afueras del casco urbano de la metrópoli se esconde Sonapur, un nombre no oficial que le dieron los lugareños a este terreno, considerado el barrio más pobre de los árabes debido a su marginalidad.
Por otro lado, en la ciudad, llena de extravagancia, se convalida el maltrato a la mujer y existe la discriminación por sexo y también por raza.
También hay varios medios de comunicación censurados para que no se muestre y se sepa lo que sucede puertas adentro.
Dubai es conocida como la ciudad del dinero, la extravagancia, pero tiene su lado oscuro y perverso, donde en el lado oculto se ve la esclavitud moderna, el sexismo y el racismo.