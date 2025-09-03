Del lujo a la extrema pobreza: la otra cara de Dubai

Entre tanta ostentación también existe la otra cara de la moneda, donde miles de trabajadores viven en condiciones inhumanas. Mirá el informe de Canal 26.

La otra cara de Dubai. Foto: Canal 26.

Dubai, una de las ciudades más visitadas del mundo, es sinónimo de lujo y dinero y donde las personalidades más influyentes de los mercados internacionales se reúnen para hacer negocios multimillonarios en edificios e islas artificiales del más alto nivel.

Sin embargo, entre tanta ostentación y lujos, existe la otra cara de la moneda, el otro Dubai, donde miles de trabajadores viven en condiciones de extrema pobreza.

A las afueras del casco urbano de la metrópoli se esconde Sonapur, un nombre no oficial que le dieron los lugareños a este terreno, considerado el barrio más pobre de los árabes debido a su marginalidad.

Por otro lado, en la ciudad, llena de extravagancia, se convalida el maltrato a la mujer y existe la discriminación por sexo y también por raza.

También hay varios medios de comunicación censurados para que no se muestre y se sepa lo que sucede puertas adentro.

Dubai es conocida como la ciudad del dinero, la extravagancia, pero tiene su lado oscuro y perverso, donde en el lado oculto se ve la esclavitud moderna, el sexismo y el racismo.