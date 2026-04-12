“Gold Street”: la llamativa calle de oro que prepara Dubái para atraer turistas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Dubái vuelve a posicionarse en el centro de la escena internacional con un proyecto que combina lujo, innovación y estrategia económica. Se trata del Dubai Gold District, un nuevo desarrollo urbano que busca consolidar a la ciudad como epicentro mundial del comercio del oro.

El Dubai Gold District busca consolidar a la ciudad como epicentro mundial del comercio del oro. Foto: Unsplash

Ubicado en el histórico barrio de Deira, tradicionalmente vinculado al mercado de metales preciosos, el distrito apunta a fusionar la herencia comercial de la zona con infraestructura moderna.

El objetivo es centralizar en un solo espacio todas las actividades relacionadas con el oro: desde la venta minorista hasta el comercio mayorista, inversiones y servicios especializados.

Gold Street: la calle de oro que será el nuevo ícono turístico de Dubái

El elemento más llamativo del proyecto será la Gold Street, una calle pavimentada con elementos de oro que promete convertirse en una de las principales atracciones del distrito.

La Gold Street promete convertirse en una de las principales atracciones del Dubai Gold District. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Aunque aún no se conocen todos los detalles técnicos ni la fecha de inauguración, las autoridades confirmaron que esta vía tendrá un fuerte valor simbólico.

La iniciativa busca representar la importancia histórica y económica del oro en la ciudad, al mismo tiempo que ofrecer una experiencia turística única a nivel mundial.

Más de 1.000 tiendas de lujo en un nuevo polo comercial internacional

El Dubai Gold District contará con más de 1.000 locales comerciales especializados en distintos rubros vinculados al lujo y el estilo de vida:

Oro

Cosmética

Joyería

Perfumería

Productos de lifestyle

Además, se prevé la llegada de marcas regionales e internacionales con tiendas insignia, lo que ampliará la diversidad y el atractivo del distrito para visitantes de todo el mundo.

Hoteles, servicios y experiencia premium para turistas internacionales

El desarrollo incluirá también seis hoteles y una amplia red de servicios pensados para compradores y turistas extranjeros.

El Dubai Gold District incluirá seis hoteles y una amplia red de servicios pensados para compradores y turistas extranjeros. Foto: Unsplash

Esta infraestructura permitirá ofrecer una experiencia integral, orientada especialmente al turismo de alto poder adquisitivo.

La combinación de comercio, hospitalidad y entretenimiento busca convertir al distrito en un destino en sí mismo, más allá de las compras.

Dubái refuerza su posición como centro global del comercio de oro

Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer el rol de la ciudad en el mercado internacional de metales preciosos.

Con un volumen de exportaciones ya significativo, Dubái apunta a consolidarse como uno de los principales hubs globales del oro.

El Dubai Gold District, con su innovadora Gold Street como emblema, sintetiza esa ambición: unir tradición, lujo y visión de futuro en una propuesta que promete transformar tanto el paisaje urbano como la experiencia turística.