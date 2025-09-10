Video: el momento en el que Charlie Kirk recibe el disparo durante un acto público en Utah, Estados Unidos

El activista conservador recibió un disparo este miércoles, mientras hablaba en una universidad ante centenares de personas. IMÁGENES SENSIBLES.

Donald Trump junto a Charlie Kirk. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley (Estados Unidos). Poco después, murió en el hospital.

En varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

Atención: las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.

Justo antes del tiroteo, Kirk publicó en X: “La Universidad del Valle de Utah está ENCENDIDA y LISTA para la primera parada de regreso en la Gira del Regreso Americano”.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió Donald Trump, en su plataforma ‘Truth Social’ poco antes de que se confirmara la muerte.

Donald Trump junto a Charlie Kirk. Foto: Reuters (Cheney Orr)

Kash Patel, director del FBI, agregó: “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”.

“Los involucrados serán plenamente responsables. La violencia no tiene lugar en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto", manifestó Spencer Cox, gobernador de Utah.

La llegada del FBI a la universidad de Utah

Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ya se encuentran desplegados en el campus universitario de la Universidad Utah Valley, donde el comentarista político recibió un disparo en el cuello, según informó la fiscal Pam Bondi.

Charlie Kirk, comentarista y activista conservador baleado en Utah. Foto: EFE (Cristóbal Herrera)

“Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, escribió Patel.