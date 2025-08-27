Tiroteo en Estados Unidos: el asesino había publicado un video donde mostraba su arsenal y advertía que podría atacar

Con mensajes contra Donald Trump, y haciendo referencia a sujetos que cometieron crímenes similares, la grabación es espeluznante.

El arsenal mostrado por Robin Westman. Foto: via REUTERS

Robin Westman, de 22 años, es el responsable de abrir fuego con tres armas distintas durante una misa de inicio de curso en una escuela de Minneapolis, Estados Unidos. El ataque dejó dos niños muertos y 17 heridos. Luego, el agresor se quitó la vida.

Westman publicó un manifiesto en su cuenta de YouTube horas antes del ataque, donde mostraba un gran arsenal y advertía que podría asaltar una iglesia durante una misa. En la grabación, que duró once minutos, advertía que podía atacar la escuela y lanzaba distintos insultos antisemitas.

Robin Westman, el autor del tiroteo en Minneapolis. Foto: via REUTERS

Además de eso, publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump. Incluso, hacía referencias a sujetos que cometieron crímenes similares en Estados Unidos.

“Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad”, dijo el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

La Administración de Donald Trump informó que se ordenó colocar la bandera de Estados Unidos a media asta en todos los edificios públicos y terrenos militares hasta la puesta del sol del próximo 31 de agosto.

Los 17 heridos en el tiroteo de Minnesota están fuera de peligro

La vida de las 17 personas heridas, 14 de ellas niños, en el tiroteo sucedido este miércoles en una escuela católica de la ciudad de Minneapolis no corre peligro, según informó el jefe de la policía de la ciudad, Brian O’Hara.

“Se espera que todas las víctimas restantes sobrevivan”, aseguró en rueda de prensa O’Hara, que agregó que los 17 sufren diversos tipos de lesiones a causa de los disparos realizados por un hombre de 23 años, Robin Westman, que en su asalto acabó también con la vida de dos niños de 8 y 10 años que se encontraban atendiendo misa en esta escuela del sur de la ciudad.

Entre los heridos se cuentan 14 menores de entre seis y quince años y también tres adultos de en torno a 80 que asistían como feligreses a la misa.