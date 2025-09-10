Donald Trump y la OTAN alertan que defenderán “cada centímetro de territorio” de Polonia tras la incursión de drones rusos

Al menos 19 drones armados rusos penetraron en la madrugada del miércoles el espacio aéreo polaco lo que provocó que sistemas de defensa antiaérea de aliados repelieran la intrusión bajo la coordinación del Mando Aéreo de la OTAN.

Drones rusos fueron derribados en territorio polaco. Foto: Dariusz Stefaniuk via REUTERS

Dos de las autoridades más importantes del mundo, Mark Rutte (secretario general de la OTAN) y Donald Trump (presidente de Estados Unidos) denunciaron la violación del espacio aéreo polaco por Rusia, tras la incursión de al menos 19 drones rusos que fueron derribados por las fuerzas de varios países europeos bajo la coordinación de la OTAN.

El de este miércoles se trata del mayor choque de Rusia con la OTAN desde el comienzo de la guerra de Ucrania y llevó a que Polonia invoque el Artículo 4 del Tratado, que llama a los aliados a realizar consultas.

Una casa dañada por un fragmento de un presunto dron ruso derribado después de intrusiones en el espacio aéreo polaco. Foto: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

El primer ministro polaco, Donald Tusk, se refirió ante su Parlamento al suceso como una “agresión” sin precedentes en la que al menos 19 drones rusos -que luego fueron derribados- sobrevolaron Polonia, dando lugar a una situación que el jefe de Gobierno describió como “la más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial”.

En ese contexto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apeló a crear un “escudo aéreo” europeo y pidió una “respuesta apropiada” para Rusia ante lo ocurrido en Polonia, algo sin precedentes desde que comenzó la invasión contra Ucrania.

El mandatario ucraniano recuperó con esos términos una idea que ya pidió en el pasado consistente en que los países de la OTAN utilicen sus capacidades de defensa antiaérea para derribar, desde territorio de la alianza cercano a Ucrania, drones y misiles rusos que sobrevuelen el oeste del país.

Donald Trump habló sobre la incursión de drones rusos en Polonia

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos otra vez!”, cuestionó el mandatario en su red social Truth Social.

Drones rusos sobrevolaron territorio polaco. Foto: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Trump lleva meses expresando su frustración por la negativa de Rusia a poner fin a la guerra de Ucrania y recibió el pasado 15 de agosto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska para dar un impulso a las negociaciones, pero el encuentro concluyó sin avances concretos.

El mandatario pidió este mismo miércoles a la Unión Europea que imponga aranceles del 100% a China y a la India por la compra de petróleo ruso, en un intento de elevar la presión sobre Moscú.

La OTAN critica la incursión de drones rusos sobre Polonia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que los aliados “están decididos a defender cada centímetro del territorio” tras el derribo de varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco esta madrugada.

“Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado”, afirmó Rutte en una comparecencia desde la sede de la OTAN en Bruselas.

Rutte explicó que se está llevando a cabo una evaluación completa del incidente y, aunque evitó prejuzgar el resultado de la investigación, criticó que, “ya sea intencionado o no, es absolutamente imprudente” y “peligroso”.