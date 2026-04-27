El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araqchi, llega a Rusia para mantener conversaciones con Putin. Foto: via REUTERS

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, mantendrá un encuentro clave con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

En su llegada al aeropuerto internacional de Púlkovo, en San Petersburgo, Araqchi le reveló a la prensa en el lugar cuáles serán los temas centrales de sus charlas con Putin y que Irán mantiene “consultas estrechas con Rusia sobre todas las cuestiones internacionales y regionales, así como sobre muchos aspectos de las relaciones bilaterales“, por lo que su visita irá en consonancia con esa postura.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araqchi, llega a Rusia para mantener conversaciones con Putin. Foto: via REUTERS

Araqchi: “Es momento oportuno para debatir los últimos acontecimientos relacionados con la guerra impuesta a Irán”

El canciller iraní se lamentó de que la “guerra impuesta” a Irán por parte de Estados Unidos e Israel generara que los encuentros de ellos con Rusia “se volvieran menos frecuentes durante algún tiempo”.

“Ahora es un momento oportuno para debatir los últimos acontecimientos relacionados con esta guerra, celebrar consultas con nuestros amigos rusos sobre la agenda actual y analizar conjuntamente la situación presente”, manifestó.

El canciller iraní se reunirá con Vladímir Putin. Foto: EFE

Y agregó: “Estoy seguro de que estas consultas y la coordinación entre ambos países tendrán una importancia especial”.

Antes de su llegada a Rusia, Araqchi visitó la capital pakistaní, Islamabad, donde le presentó la postura de Irán respecto de la guerra en Medio Oriente a quien ejerce como mediador en el conflicto, Pakistán.

Luego también viajó a Mascate, en Omán, donde mantuvo encuentros con varios altos cargos del país a fin de “coordinar estrechamente” con los socios “los asuntos bilaterales e intercambiar opiniones sobre los acontecimientos regionales”.

El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, en el Palacio Al Baraka de Mascate. Foto: via REUTERS

Entretanto, Putin tiene previsto reunirse con Araqchi este mismo lunes en San Petersburgo. Cabe mencionar que Rusia ha condenado la guerra en Medio Oriente y advirtió en varias oportunidades que una escalada del conflicto traerá consecuencias económicas a la región y a otros países del mundo, aunque su postura es de pleno apoyo para con la nación persa.