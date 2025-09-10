Nuevo tiroteo en Estados Unidos: tres adolescentes resultaron gravemente heridos en una escuela secundaria en Denver, Colorado

La portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson confirmó que los heridos son estudiantes de la preparatoria Evergreen High School. Además, señaló que aún se desconoce como resultó herido el presunto agresor.

Tiroteo en una preparatoria de Denver, Estados Unidos. Foto: X @PanAmPost_es

Al menos tres adolescentes fueron heridos y están en estado crítico, incluyendo el supuesto atacante, tras un tiroteo este miércoles en una preparatoria en la zona metropolitana de la ciudad estadounidense de Denver (Colorado). Todavía se investiga el motivo del hecho.

La portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson, Jacki Kelley, confirmó que los heridos son estudiantes de la preparatoria Evergreen High School, que está a menos de 50 kilómetros al suroeste de Denver.

“ Los heridos están en la hospital Common Spirit St. Anhony en Lakewood, donde permanecen en estado crítico.

Las autoridades reportaron la alerta del tiroteo cerca de las 12:40 hora local (18:40 GMT), lo que motivó el despliegue de agencias federales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

“Estamos al tanto de la trágica situación ocurrida cerca de Denver. El FBI está en la escena y en apoyo completo de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos”, indicó el director del FBI, Kash Patel, en X.

Tiroteo en una preparatoria de Denver. Créditos: X @nmas

La vocera de la Oficina del Alguacil reiteró que desconocen cómo resultó herido el sospechoso porque las autoridades no dispararon ni usaron sus armas al atender el tiroteo, que se desarrolló en propiedad de la escuela, pero en un área alejada del edificio principal.

Las autoridades investigan reportes que señalan que otros cuatro estudiantes habrían resultado heridos, pero sin requerir servicios de emergencias.

Tiroteo en una preparatoria de Denver. Foto: X @nmas

El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, afirmó que “monitorea de cerca la situación en Evergreen High School”, donde se desplegaron elementos de la policía estatal.

“Los estudiantes deberían poder ir a la escuela de manera segura y sin medio a lo largo de nuestro estado y nación. Todos estamos rezando por las víctimas y la comunidad entera”, manifestó el mandatario, en X.

El tiroteo en Utah que terminó con la vida de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump

La balacera llamó la atención por ocurrir casi al mismo tiempo que el asesinato en una Universidad de Utah del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras recibir un disparo en el cuello.

Charlie Kirk, segundos antes de recibir un disparo en el cuello durante un acto en la universidad de Utah. Foto: Reuters.

Durante 2025, Estados Unidos registró al menos 300 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, según la organización civil ‘Gun Violence Archive’.