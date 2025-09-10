Asesinato de Charlie Kirk, en vivo: quién es el detenido y todo lo que se sabe hasta ahora
Charlie Kirk, aliado político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un acto universitario en el estado de Utah.
El sospechoso arrestado este miércoles tras el tiroteo a Charlie Kirk durante un evento universitario no es el autor del disparo, según informó el diario The New York Times.
Un portavoz de la Universidad Utah Valley (UVU), Scott Trotter, indicó al periódico que la policía determinó que la persona detenida no es la que disparó al cuello a Kirk, quien murió tras ser trasladado en estado grave a un hospital.
Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk era un activista, comentarista y escritor conocido principalmente por haber fundado ‘Turning Point’, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.
El comentarista solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas. Kirk prestó su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del presidente.