Nuevo video del ataque a una mujer ucraniana en un tren en Estados Unidos: Donald Trump pidió la pena de muerte

Tras la difusión de una nueva grabación, el presidente de Estados Unidos pidió ser “despiadados” con el asesino. Imágenes sensibles.

Brutal ataque en Charlotte, Carolina del Norte. Foto: Captura

Tras conocerse el caso de Irina Zarutska, asesinada el 22 de agosto en un tren de Charlotte tras ser apuñalada en el cuello por un hombre identificado como Decarlos Brown, Donald Trump reclamó que el homicida sea condenado a la pena de muerte.

“El ANIMAL que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, quien vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio ‘rápido’ (¡no hay duda!) y ser sentenciado ÚNICAMENTE con la PENA DE MUERTE. ¡¡¡No puede haber otra opción!!!”, escribió Trump en su red social, Truth Social, luego de que se diera a conocer un nuevo video del suceso.

Atención: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del lector

El asesinato a la joven ucraniana en un tren en Carolina del Norte, Estados Unidos. Créditos: X @EzequielVZ_

El Departamento de Justicia acusó esta semana a Brown de haber cometido un delito federal, en una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, por lo que encara la posibilidad de que esa corte lo sentencie a cadena perpetua o a la pena de muerte.

Estos cargos se sumaron a los presentados anteriormente en la justicia estatal donde se le acusa de asesinato en primer grado, delito que en Carolina del Norte se castiga también con la cadena perpetua o la pena capital, estado donde existe una moratoria de facto en ejecuciones desde 2006.

Nuevo video del ataque a puñaladas a una mujer ucraniana en un tren en Carolina del Norte. Video: Charlotte Area Transit System

La pena de muerte en Estados Unidos tenía una moratoria desde diciembre de 2024, cuando el expresidente Joe Biden conmutó la pena a 37 de los 40 presos federales en el corredor de la muerte. Sin embargo, en enero Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar esta condena a nivel federal. Aun así, la mayoría de las ejecuciones se producen en jurisdicciones estatales.

¿Pena de muerte para el asesino de la joven ucraniana en un tren de Estados Unidos?

Donald Trump urgió a su Gobierno a ser “despiadado” con los delincuentes y a responder con “fuerza y determinación”. “Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden”, declaró Trump en un video publicado en X por la Casa Blanca.

Decarlos Brown apuñaló mortalmente en el cuello a Iryna Zarutska. Foto: via REUTERS

Por su parte, la fiscal general, Pam Bondi, confirmó que la pena capital está sobre la mesa.“Los pasos son los siguientes: presentamos cargos, formulamos acusación y, a continuación, decidimos legalmente si solicitamos o no la pena de muerte. Pero sin duda está sobre la mesa”, dijo Bondi.

La ucraniana, que se desangró ante la pasividad de los algunos pasajeros, “era una joven que vivía el sueño americano; su horrible asesinato es resultado directo de políticas fallidas de indulgencia contra el crimen que priorizan a los criminales sobre los inocentes”, declaró la fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado de su Departamento notificando la acusación de cometer un delito federal a DeCarlos Brown.