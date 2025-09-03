El alcalde de Nueva York negó haber recibido una oferta de Donald Trump para retirarse de la reelección

El portavoz de la campaña de Eric Adams, Todd Shapiro, desmintió la información y aseguró que “no se va a retirar de la contienda”. El candidato republicano Curtis Sliwa no negó el ofrecimiento y también afirmó que va a continuar en la lucha. El favorito es el izquierdista Zohran Mamdani.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Brian Snyder)

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, negó este miércoles haber recibido una oferta de un cargo en la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para retirar su candidatura a la reelección el próximo noviembre y favorecer así las posibilidades del exgobernador Andrew Cuomo.

La supuesta oferta, aún imprecisa en sus detalles, fue desvelada por los diarios ‘The New York Times’ y ‘New York Post’, cada uno con sus propias fuentes. El portavoz de la campaña de Adams, Todd Shapiro, desmintió esa información: “No crean ese ruido, (Adams) no se va a retirar de la contienda”.

Eric Adams, alcalde de Nueva York. Foto: Reuters (Adam Gray)

Tanto Adams como Cuomo pertenecen al Partido Demócrata, pero se presentan como independientes, puesto que Zohran Mamdani fue el candidato elegido en las primarias del mismo partido. Mamdani, un joven político, convirtió la lucha contra el alto costo de vida en Nueva York en uno de los ejes de su campaña.

Según los dos diarios, la oferta de un cargo por parte de Trump también se hizo extensiva al candidato republicano Curtis Sliwa, quien no la negó, pero descartó por completo su retirada: “Solo me interesa un trabajo, que es el de ser elegido alcalde de Nueva York. No me voy a retirar, y punto”.

Curtis Sliwa, candidato republicano para ser alcalde de Nueva York. Foto: Reuters (Christian Monterrosa)

Las presuntas ofertas de Trump se justificarían porque tanto Adams como Sliwa tienen porcentajes de intención de voto pequeños, pero le quitarían apoyos a Cuomo, quien por ahora es el mejor posicionado en las encuestas para enfrentar al izquierdista Mamdani en la carrera por la alcaldía.

Aun así, Cuomo está muy por detrás de Mamdani en los sondeos electorales, lo que comenzó a sembrar la inquietud en medios conservadores por las supuestas intenciones de Mamdani de ir no solo contra el gran capital, sino también contra los pequeños negocios y la libre empresa en general.

Zohran Mamdani, el máximo favorito a ser alcalde de Nueva York. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

Por su parte, Trump no ocultó su animadversión por Mamdani, al que calificó de “lunático 100% comunista” y escribió que “tiene a todos los tontos apoyándole”.

El exalcalde de Nueva York respaldó la candidatura de Mamdani

El exalcalde de Nueva York, Bill de Blasio, respaldó en varios medios al candidato demócrata Zohran Mamdani en la contienda por la alcaldía, convirtiéndose en el apoyo más significativo conseguido hasta la fecha por Mamdani, quien lidera todas las encuestas de opinión.

“Necesitamos a Zohran Mamdani como alcalde porque tiene las ideas correctas y porque las puede llevar a cabo”, indicó de Blasio en un artículo de opinión publicado en el ‘New York Daily News’.

El exalcalde, que ejerció dos mandatos, de 2014 a 2021, dijo que la Gran Manzana necesita al nuevo candidato porque la actual Nueva York excluye en la práctica a la clase trabajadora, que es la que “mantienen en funcionamiento” la maquinaria de la ciudad.