Hallazgo inédito de la OTAN: la tensión crece tras detectar tres submarinos nucleares de Rusia en el norte de Europa

Los ejércitos implicados evitan dar detalles: la flota estadounidense se limitó a indicar que las maniobras buscan “garantizar seguridad y estabilidad frente a influencias hostiles en rutas marítimas críticas”.

Submarino nuclear ruso. Foto: Wikipedia.

Luego de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidiera invertir más recursos frente a una amenaza creciente de Rusia, cuyo avance tecnológico le permitiría hacer impactar un misil en Madrid solo “cinco o diez minutos” después que en el flanco este de la Alianza, se confirmó la presencia en el mar europeo de tres submarinos nucleares de la clase Yasen-M pertenecientes a la Flota del Norte rusa.

Un submarino nuclear ruso habría “amenazado” al portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford en el Ártico, lo que llevó a la OTAN a lanzar una intensa operación aérea para localizarlo. La sorpresa fue total cuando se toparon con estas naves -Severodvinsk, Kazán y Arcángel-, consideradas de las más silenciosas y letales del arsenal ruso.

El K-561 Kazan es un submarino de misiles de crucero de propulsión nuclear de la clase Yasen de la Armada rusa. Foto: Wikipedia.

La posición exacta del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, se mantiene bajo reserva, aunque se sabe que opera junto a buques de guerra noruegos frente a la costa septentrional del país.

Los submarinos nucleares, armados con torpedos y misiles de crucero, fueron vistos por imágenes satelitales luego de que la OTAN llevara a cabo al menos 27 misiones con aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon, que despegaron desde Escocia y desde la base aérea noruega de Evenes.

Rusia lanza contra Ucrania un ataque adicional a plena luz del día con 53 drones

Después de que las defensas aéreas ucranianas neutralizaran durante la noche 120 de los 150 drones lanzados por Rusia, las fuerzas rusas volvieron a atacar territorio ucraniano durante el día con otros 53 vehículos no tripulados, de los que 48 pudieron ser interceptados.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, el principal objetivo de esta segunda oleada lanzada por los rusos en una franja horaria poco habitual para este tipo de ataques fue la ciudad de Kiev.

En el ataque de la noche, una persona murió en la localidad de Bila Tserkva del sur de la región de Kiev debido a la caída de los drones rusos.