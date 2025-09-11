Video impactante: un camión cisterna explotó en plena autopista de Ciudad de México y dejó al menos cuatro muertos y 90 heridos

El vehículo transportaba 49.500 litros de gas que, al volcar, se esparcieron en la autovía antes de estallar.

Accidente en Ciudad de México. Foto: EFE

Cuatro fallecidos y 90 lesionados dejó la explosión de un camión de gas, con capacidad de 49.500 litros, en el oriente de la Ciudad de México. Además, 28 vehículos se vieron afectados.

Un fuerte estruendo provocado por la explosión de una camión cisterna que volcó mientras circulaba por una autopista y estalló, derivó en una enorme bola de fuego que calcinó varios autos.

Para contener las llamas se requirió la intervención del Ejército y la Guardia Nacional. Foto: EFE

En la autovía que conecta Ciudad de México con Puebla, en un tramo conocido como Puente de la Concordia en Iztapalapa, el camión que transportaba un depósito de gas volcó en una curva al intentar tomar el acceso a la autopista y provocó la fuga del combustible altamente inflamable.

Esta situación quedó registrada en diferentes imágenes que captaron los múltiples testigos que se encontraban en el lugar. En los videos, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se vio el momento en que el fuego se expandió y alcanzó diferentes autos y viviendas.

La explosión de un camión de gas, con capacidad de 49.500 litros, en el oriente de la Ciudad de México. Video: EFE

Pablo Vázquez, secretario de seguridad de la capital, comentó que a través de las cámaras de seguridad se pudo averiguar que los conductores del camión se alejaron de la zona apenas volcó el vehículo de gran porte y ahora son buscados por las autoridades.

En el lugar se montó un importante operativo que incluyó a la policía local, paramédicos, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y los bomberos que consiguieron controlar las llamas y apagar los principios de incendios que se dispararon en zonas aledañas.

Claudia Sheinbaum se solidarizó con las víctimas del brutal accidente en México

La presidenta de México publicó un mensaje en X solidarizándose con los familiares de las víctimas: “Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”.

Brutal explosión en México. Foto: EFE

“La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados. Asimismo, expreso mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso”, culminó Claudia Sheinbaum.