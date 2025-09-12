El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk fue detenido, según Donald Trump: qué se sabe del caso

El presidente de Estados Unidos indicó “con un alto grado de certeza” que hallaron al sujeto que buscaban tras el asesinato del activista conservador.

Estados Unidos, de luto por el asesinato de Charlie Kirk. Foto: REUTERS

Donald Trump confirmó este viernes que “con un alto grado de certeza” se detuvo al sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk, quien recibió un disparo durante una intervención en un campus universitario de Utah.

“Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia“, detalló durante un reportaje con FOX News. Y agregó: “Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah”.

Donald Trump junto a Charlie Kirk. Foto: Reuters (Cheney Orr)

El mandatario agregó que se enteró de la captura “cinco minutos antes de entrar” al plató del programa ‘Fox and Friends’ y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

Trump explicó muy brevemente que al parecer fue el propio padre y personas “cercanas” al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un vídeo en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

El intento de asesinato a Charlie Kirk, aliado político de Donald Trump. Créditos: X @AFpost

“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí“, indicó.

El FBI había ofrecido recompensa y publicado fotos acerca del presunto asesino de Charlie Kirk

Durante el jueves, se conoció que el FBI ofrecía hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar al activista conservador en Utah.

Foto del posible asesino de Charlie Kirk difundida por el FBI. Foto: X @FBISaltLakeCity

Además, habían publicado imágenes del sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk, en las que se aprecia un hombre blanco que viste pantalones, remera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley”, reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.