Estados Unidos se muestra más aliado que nunca a Israel, pese al ataque a Qatar: “Esta alianza nunca fue tan fuerte”

Mientras Qatar afirma que no cesará sus esfuerzos de mediación para detener la guerra en la Franja de Gaza pese al bombardeo israelí en Doha de esta semana, Estados Unidos refuerza su alianza con Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: REUTERS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este domingo en Israel, apenas cinco días después de que Israel intentara matar a altos cargos de Hamás afincados en Qatar mientras estudiaban la última propuesta de alto el fuego estadounidense, un ataque que molestó al presidente estadounidense, Donald Trump.

Qatar es un aliado de Estados Unidos y uno de los principales mediadores para negociar un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, Rubio no se pronunció ni respondió a las preguntas de los medios durante su visita al Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para el judaísmo.

Marco Rubio y Benjamin Netanyahu en el Muro de los Lamentos. Foto: REUTERS

Allí, Rubio se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien aseguró que la relación entre ambos países “nunca fue tan fuerte”.

“Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca fue tan fuerte y lo agradecemos profundamente”, dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de los Lamentos, acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas.

Antes, los tres rezaron juntos en el mítico lugar judío y Rubio lo hizo portando una kipá en la cabeza, tras lo que metieron entre las piedras de la pared sus respectivas notas en papel, siguiendo la tradición por la que se anotan allí oraciones, deseos o sueños.

Israel y Estados Unidos unen fuerzas

“Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fuerza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar”, dijo el mandatario israelí.

Marco Rubio y Benjamín Netanyahu en el Muro de los Lamentos. Foto: Reuters (Nathan Howard)

Aparte de la esperada reunión con Netanyahu, este domingo se celebrará en Jerusalén un homenaje al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles en un evento universitario en Utah (EE.UU.) al que asistirá el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Además, este lunes una delegación de 250 legisladores estatales de Estados Unidos visitará Israel y serán recibidos por Netanyahu en el Ministerio de Exteriores, tras lo que asistirán a un acto en la Knéset (Parlamento) en Jerusalén.